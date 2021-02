(STATOQUOTIDIANO.IT, ore 15). Mattinata – Manfredonia, 06 febbraio 2021. Come appreso da StatoQuotidiano, l’avvocato Innocenza Starace del foro di Foggia, “rispettando la volontà della famiglia di Francesco Armiento“, scomparso il 27 giugno 2016 da Mattinata, si è rivolta stamani all’associazione Penelope Italia (Associazione nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse) per “una collaborazione fattiva e concreta, utile per perseguire ogni strada possibile protesa a una riapertura del caso“.

L’avvocato Starace è il legale della parte offesa, regolarmente nominata dalla famiglia del ragazzo di Mattinata, uscito dalla sua abitazione la mattina del 27 giugno 2016, senza più essere ritrovato. Francesco abitava nel piccolo centro garganico con la mamma, Luisa Lapomarda, intervistata in questi anni in programmi Rai e Mediaset.

“Su input della famiglia – spiega l’avvocato Starace – stiamo valutando differenti ipotesi, correlate alla scomparsa del ragazzo, ricercando riscontri oggettivi. All’esito di queste analisi – continua l’avvocato – chiederemo un incontro con il Procuratore della Repubblica di Foggia, alla presenza dei familiari, per fornire quelle che saranno le indagini difensive prodotte”.

La collaborazione con Penelope acquista ulteriore valenza per la recente adesione dello stessa avvocato Innocenza Starace come socia dell’associazione “nata nel 2002 da un’idea di Gildo Claps, fratello di Elisa Claps, scomparsa a Potenza nel 1993, il cui corpo fu ritrovato 17 anni dopo nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità, luogo dal quale si erano perse le sue tracce“.

“Dalla necessità di dare sostegno a tutte le persone che si ritrovano catapultate nel limbo della scomparsa di un proprio parente o amico, nasce l’Associazione Penelope. Sostegno che si traduce in assistenze di tipo legale, psicologico, tecnico ma soprattutto umano“.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it