Covid, ecco perchè la Puglia resterà arancione: il conteggio dei dati sull’epidemia

Bari, 06/02/2021 – (repubblica) La decisione finale verrà presa oggi con l’ordinanza ministeriale che certificherà la zonizzazione delle varie Regioni, ma con ogni probabilità la Puglia resta dove si trova ormai dal 17 gennaio scorso. Cosa ha spinto ministero e Istituto superiore di sanità a cambiare in peggio la classificazione di rischio di diffusione del contagio per la Puglia? Di sicuro è molto negativo il numero di nuovi casi di Covid non associati a catene di trasmissione note. Sono 3.959 casi, il secondo numero più alto d’Italia dopo i 5.789 casi registrati dalla Lombardia. Un segnale chiaro delle difficoltà che incontra il contact-tracing in questo momento in tutta la Puglia. Ma sulla classificazione di rischio alta ha pesato di certo la situazione difficile all’interno dei reparti. Nell’ultimo report per la settimana dal 25 al 31 gennaio sono segnate in rosso le percentuali di occupazione di posti letto di terapie intensive (37 per cento) e altri reparti medici (42 per cento) da parte di pazienti Covid.

Un peggioramento dello scenario emerso chiaramente il 2 febbraio scorso quando per la prima volta dopo un mese i ricoverati per Covid sono saliti, toccando quota 1.602, con 170 persone in terapia intensiva. Nell’ultimo bollettino i ricoverati con sintomi sono 1.416, mentre quelli in terapia intensiva sono 168. A preoccupare però sono i 21 nuovi ingressi in terapia intensiva nelle ultime 24 ore, il dato più alto d’Italia. Così come preoccupa ancora l’alto numero (51mila) di pugliesi attualmente positivi. Una cifra superiore ai 48mila attualmente positivi della Lombardia. (repubblica)