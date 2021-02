Covid Puglia, massima attenzione per la variante inglese

Bari, 06/02/2021 – (repubblica) L’attenzione è massima e non c’è più tempo da perdere. Per una ragione, su tutte: la variante inglese potrebbe essere già in circolazione da queste parti, con tutto quel che ne consegue in termini di maggiore virulenza e trasmissibilità. Ma che sia quella made in Uk oppure no, il virus continua a cambiare pelle. E soltanto fra Puglia e Basilicata, dall’inizio della seconda ondata – da fine agosto, dunque – sono state intercettate almeno 30 varianti diverse. Per fortuna in Puglia non si segnalano ancora casi né della variante sudafricana né di quella brasiliana. Le stesse che preoccupano gli addetti ai lavori di mezzo mondo: “Perché – ricorda Maria Chironna del Policlinico di Bari- hanno mutazioni nella proteina Spike che sarebbero in grado di far diminuire il potere neutralizzante degli anticorpi naturali e probabilmente anche del vaccino. Per questo va intercettata subito e vanno circoscritti i focolai tempestivamente”. (repubblica)