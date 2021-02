Foggia, camion impazzito distrugge 8 auto in sosta e si da alla fuga

Foggia, 06/02/2021 – È successo ieri sera in pazza Caduti sul Lavoro angolo via Trieste a Foggia. Da una prima ricostruzione effettuata dalla Polizia Locale intervenuta sul posto, poco dopo le ore 22:00, un camion (di cui non possiamo fornire la descrizione) ha perso il controllo e si è andato a schiantare contro alcuni veicoli in sosta. Sono in tutto 8 le auto rimaste danneggiate dall’urto alcune delle quali in modo grave. Fortunatamente non ci sono feriti. Adesso è caccia al pirata della strada.