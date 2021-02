(STATOQUOTIDIANO, ore 14). Manfredonia, 06 febbraio 2021. Una donna di 50 anni circa, probabilmente con patologie pregresse, è deceduta ieri in seguito a una caduta, con successivo arresto cardiaco. Lo si apprende da raccolta dati di StatoQuotidiano.it.

Sul posto i Carabinieri di Manfredonia, e in seguito un’ambulanza della postazione del 118, partita locale P.O. “San Camillo” e giunta sul posto (in Piazza delle Viole).

Come rendono noto alcuni cittadini, per l’arrivo dell’ambulanza sarebbe stata necessaria un’attesa “di circa 30/35 minuti”. L’attesa, da raccolta dati di StatoQuotidiano, andrebbe correlata alla necessità della “sanificazione”, come da protocollo, dello stesso mezzo poi giunto in Piazza delle Viole, precedentemente impegnato in un altro intervento.

Scontato ribadire la stucchevolezza di una situazione paradossale, che si rinnova, con conseguenze che si possono immaginare.

Dopo anni e anni, Manfredonia gode di una seconda ambulanza del 118 dal novembre 2020, annunciata con toni anche trionfalistici e protesi alla ricerca del consenso, ma si è dimenticati di evidenziare che un mezzo è medicalizzato (presenza del medico con autista e soccorritore), un altro meno. Dunque, se “la medicalizzata” è stata impegnata per un altro intervento, prima c’è la sanificazione, poi la partenza per il punto in cui effettuare il soccorso, con l’altro mezzo a disposizione ma privo del medico. Il tutto mentre quanti potrebbero essere in pericolo di vita continuano ad attendere.

6 febbraio 2021. Chi ringraziare di questa situazione che interessa tutti i cittadini di Manfredonia? Quale la reale valenza dell’organizzazione sanitaria territoriale? Quale la discrasia tra note stampa, annunci, proclami, e realtà? Una rilettura del caso di ieri sera a Manfredonia, potrebbe fornire nuovamente, come in altri casi, una risposta. Almeno una riflessione.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it