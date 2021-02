Manfredonia, Verdi contro Favilla: “Si punta ancora su combustibili fossili”

Manfredonia, 06/02/2021 – “Leggiamo con disappunto le affermazioni di Favilla sul progetto SEASIF che riguarda l’impianto di rigassificazione per il GNL.

Ancora una volta su punta sul passato, ancora una volta si punta sui combustibili fossili. Si crea confusione su ciò che inquina e ciò che altera pesantemente il clima, provocando un numero enorme di eventi meteorologici estremi con aggravio del dissesto idrogeologico e danni economici e perdite di vite umane.

Si continua a fare becera propaganda su gas fossili come il GPL e il GNL affermando che non producono prodotti nocivi. Evidentemente per la multinazionale, che si occupa anche di petrolio, la CO2 non è un prodotto nocivo per l’ambiente e per il clima.

Ci sembra strano che un docente universitario di merceologia, esperto in energie rinnovabili, non lo abbia detto a chiare lettere: il GNL è un combustibile fossile e produce un gas climalterante come la CO2! Da questo punto di vista non vi è alcuna differenza tra il petrolio e i suoi derivati e il gas naturale. Se qualcuno può dire il contrario lo aspettiamo per un confronto, davanti a tutte quelle persone, giovani e meno giovani, che hanno manifestato con Greta Thumberg.

Non entriamo nei dettagli tecnici sulla sicurezza di questo impianto o sul suo impatto ambientale, avremo modo di farlo, conoscendo meglio l’intero progetto. Invece ci appare altrettanto strano l’annuncio di un impianto che sequestri la CO2. Evidentemente sono progetti che debbono coesistere per poter essere ammessi a finanziamenti pubblici. Per cui ci chiediamo:

1. Di che tipo di impianto si parla?

2. Come avverrebbe la cattura?

3. Dove verrebbe stoccata?

Eppure una valida alternativa ci sarebbe ed è la realizzazione di un esteso campo fotovoltaico che potrebbe essere associato ad un impianto di produzione di Idrogeno da elettrolisi: una tecnologia semplice e collaudata. L’idrogeno può essere mescolato al metano ed immesso nei gasdotti esistenti di SNAM, oltre che utilizzato da aziende energivore come ad esempio da Manfredonia Vetro di Sisecam. Insomma se vogliamo parlare di energia rinnovabile siamo pronti, ma che sia sicura e compatibile con il nostro territorio”.