Progetti Futuri: 2 eventi internazionali per l’Istituto Italiano di Cultura di Amsterdam

2 eventi internazionali di Progetti Futuri per l’Istituto Italiano di Cultura di Amsterdam con l’illusionista Alexis Arts

Progetti Futuri non ferma i suoi eventi culturali anche durante questo periodo difficile causato della pandemia e con grande onore organizza per l’Istituto Italiano di Cultura per i Paesi Bassi in Amsterdam (organo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) due spettacoli di grande prestigio internazionale al fine di celebrare e promuovere la cultura italiana nel mondo.

L’evento dal titolo The Magic of Italian Genius è organizzato insieme all’Academy of Magic & Science (organizzazione nata nell’acceleratore della “Judge Business School” dell’Università di Cambridge). The Magic of Italian Genius racchiude due prestigiosi spettacoli di lecture-show on-line interattivi “The world without Italians” e “A magical journey with Italian Giants” che narrano in “chiave magica” gli ingredienti della storia, della cultura e delle tradizioni italiane.

Gli spettacoli hanno come protagonista l’illusionista di fama mondiale Alexis Arts che porterà gli spettatori in un viaggio fantastico, nella magica esplorazione delle grandezze italiche. Danilo Audiello, alias Alexis Arts, artista riconosciuto a livello internazionale, orgoglio italiano, vincitore del Paris Mandrakes D’Or (Oscar della magia), del premio FISM e di 7 Guinness World Records. Inoltre negli eventi avremo anche due ospiti d’eccezione con i quali si creerà un piacevole momento di interazione.

THE WORLD WITHOUT ITALIANS

Lo spettacolo è una magica esplorazione delle innovazioni, scoperte e creazioni artistiche italiane che hanno segnato la storia non solo della nostra penisola, ma di tutto il mondo!!! The World whitout italians ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero.

Special Guest: la vincitrice di un premio Oscar Gabriella Cristiani

12 febbraio 2021 – 20:00 (ore italiane)

A MAGICAL JOURNEY WITH ITALIAN GIANTS

Incontro con geni italiani, Leonardo da Vinci, Raffaello Sanzio e Dante Alighieri, che condurranno in un incantevole viaggio alla scoperta dell’incantesimo sottostante alle invenzioni che hanno cambiato la storia e trasformato la vita, come per magia. Una sessione speciale dello spettacolo sarà dedicata a Dante Alighieri per il suo settecentesimo anniversario della morte.

Special Guest: la scienziata italiana Prof.ssa Caterina Garone

26 febbraio 2021 – 20:00 (ore italiane)

Il pubblico potrà partecipare all’evento:

1) Collegandosi via ZOOM con interazione e partecipazione diretta (consigliato)

Link diretto per il 12 Febbraio:

https://zoom.us/j/99004287543

Link diretto per il 26 Febbraio:

https://zoom.us/j/95496387378

2) Seguendo la diretta sulla pagina Facebook dell’Istituto Italiano di Cultura di Amsterdam

https://www.facebook.com/IICAmsterdam

“Realizzare eventi di questa portata internazionale con artisti di livello mondiale come Alexis Arts costituisce uno dei driver più importanti per promuovere l’Italia e le sue eccellenze all’estero. L’Italia sta attraversando un momento di grande difficoltà a causa della pandemia da Covid-19 che sta lasciando un segno profondo nella nostra società, ma siamo convinti che abbiamo tutte le carte in regola per tornare ad essere una delle nazioni più importanti al mondo e la cultura diventerà nei prossimi anni uno dei settori trainanti della ripresa sociale ed economica del nostro Paese. Gli eventi che avevamo in programma in Italia e all’estero abbiamo dovuti riprogettarli in versione online interattivi in live streaming senza la presenza di pubblico a causa delle restrizioni dovute alla pandemia. Nonostante tutto siamo fiduciosi che il mondo possa presto tornare alla normalità e alla fine di questa epidemia si potrà ritornare ad organizzare grandi eventi live senza le restrizioni che ad oggi dobbiamo osservare per tutelare la salute di tutti. Progetti Futuri è sempre al lavoro per realizzare progetti ed eventi culturali perché non bisogna mai smettere di guardare al futuro quella sarebbe la più grande sconfitta per l’umanità” Il Presidente di Progetti Futuri Nunzio Favia.

Progetti Futuri con l’organizzazione di eventi internazionali prosegue la sua Mission, ovvero valorizzare i nostri territori, la Puglia, l’Italia e le sue eccellenze nel mondo promuovendo la cultura come volano di sviluppo sociale ed economico.

Per maggiori informazioni sulle attività di Progetti Futuri potete visitare il sito www.progettifuturi.com