Vaccino Covid Puglia, Burioni contro la Asl Bat: “ReiThera rischioso”

Barletta, 06/02/2021 – (repubblica) Roberto Burioni boccia la sperimentazine del vaccino ReiThera annunciata dall’Asl Bat, che coinvolgerà 40 volontari fra Andria e dintorni nell’ambito di un programma nazionale dell’azienda farmaceutica italiana. Il virologo ha scritto un tweet nel quale spiega che “sottoporre pazienti alla sommistrazione di un vaccino sperimentale è un rischio”. Lo scienziato, però, non chiude la porta alla sperimentazione. Uno spiraglio ci sarebbe, insomma: “Il rischio può essere accettabile solo se ReiThera ci spiega come ha intenzione di condurre la Fase 3 per dimostrare la sicurezza ed efficiacia di questo vaccino. Cosa che non è stata ancora fatta”, annota il professore. La Asl aveva annunciato come l’iter amministrativo fosse “in corso”, che la Fase 1 della sperimentazione è “appena conclusa” e che “con ogni probabilità entro l’inizio di marzo sarà possibile avviare le fasi successive”. (repubblica)