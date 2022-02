“Alto Impatto” nel Foggiano. Lamorgese: “Forte pressione sulla mafia”

(foggiatoday). “Stiamo lavorando con determinazione su tutto il territorio foggiano per contrastare le organizzazioni criminali e garantire la sicurezza e la legalità”, ha dichiarato il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, a seguito dell’operazione ad ‘Alto Impatto’ di ieri sera, la sesta effettuata dopo le direttive impartite dalla titolare del Viminale, lo scorso 17 gennaio, in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, a cui hanno partecipato il capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza, i comandanti generali dell’arma dei carabinieri e della guardia di finanza, il procuratore nazionale antimafia, i vertici della locale procura della Repubblica e della direzione distrettuale antimafia di Bari.

“Queste incisive operazioni anticrimine, che vedono impegnati centinaia di operatori della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, anche grazie alle unità di rinforzo inviate in Capitanata e all’impiego di unità cinofile antidroga ed anti-esplosivo, di equipaggi elitrasportati, di specialisti in indagini scientifiche e di reparti specializzati nei controlli su strada e nelle aeree rurali, consentono di attuare un articolato ed efficace dispositivo di prevenzione e di presidiare in maniera capillare e ben visibile il territorio” ha proseguito il ministro Lamorgese, sottolineando come “tali controlli straordinari interforze esercitino una forte pressione sui sodalizi criminali, rafforzino la presenza dello Stato e forniscano una risposta concreta alle comunità locali e agli imprenditori che subiscono le aggressioni criminali”.

Le operazioni ad Alto Impatto finora eseguite hanno consentito l’identificazione di 43.519 persone con l’arresto di 59. (foggiatoday).