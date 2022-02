Antonio Pietro Totaro: “Quattro manichini a Sanremo 2022”

(nota stampa). Il Festival si è concluso ed il sipario si è abbassato. Adesso voglio dire la mia sulla serata con la nostra Michela Cota, anche se il mio desiderio era di scriverlo la sera stessa.

Continuo a ringraziare Maria Chiara Giannetta per averla invitata e per aver invitato gli altri e quattro collaboratori non vedenti, ma una cosa che mi ha dato un po’ fastidio è stato il modo in cui il tutto è stato gestito. Sicuramente è stato imposto dai tempi televisivi, ma non ho mai visto ospiti trattati da manichini. Per fortuna la personalità di Michela non si adatta al silenzio e a regole preimpostate. Tutte e quattro andavano intervistate anche con una sola domanda a testa, perché sono non vedenti, ma per fortuna hanno il dono della parola, dell’udito, e hanno tanta sensibilità che le contraddistingue e le rende speciali.

Ringrazio ancora Maria Chiara e colgo l’occasione per augurarle una lunga carriera da attrice e che possa realizzare tutti i suoi sogni, ma non ringrazio chi ha avuto l’idea dei “manichini”.

Antonio Pietro Totaro – Presidente O.C.P.D.DS.