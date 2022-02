“Giù le mani dai bambini” approda a Manfredonia (VIDEO)

StatoQuotidiano.it, 06 febbraio 2022. Anche nella città di Manfredonia, nella serata di ieri, nella centrale piazza del Popolo, è stato allestito un gazebo, dai militanti di “Per l’Italia con Paragone-Italexit”, finalizzato alla raccolta firme, come annunciato del senatore Gianluigi Paragone, “Contro la follia della vaccinazione di massa sui bambini”.

Lo scopo principale dell’iniziativa, ha precisato, Matteo Tricarico, uno degli organizzatori dell’evento è “quello di voler sensibilizzare i genitori contro la campagna vaccinale tanto pubblicizzata da questo governo, insensata e pericolosa per la salute dei più piccoli”. Queste convinzioni, provengono da una equipe di medici a cui i militanti del movimento fanno riferimento, in primis, lo scienziato e premio nobel Luc Montagnier che, sul tema ha avuto modo di esprimersi più volte, da ultimo alla recente manifestazione, organizzata dal senatore Paragone a Milano.

Il timore per la salute dei bambini sottoposti a vaccinazione, deriva non solo dalle affermazioni di numerosi medici che hanno deciso di non allinearsi a quella che molti definiscono propaganda da “mainstream” ma dalle ammissioni della stessa Pfizer, secondo cui, non ci sarebbero dati sufficienti per sapere quali sono i reali rischi che potrebbero correre i bimbi inoculati con il siero sperimentale. E d’altronde, è un dato notorio che la sperimentazione finirà nel dicembre 2023, con tutti le incognite del caso in ordine agli effetti collaterali del siero, molti sottaciuti, mentre, è un dato incontrovertibile, rilevabile dagli enti sanitari, perché lo dicono in effetti i numeri, che il rischio di morire di Covid per i minori di dieci anni, in assenza di altre gravi patologie preesistenti è pressoché nullo”.

La riflessione che dovrebbe porsi ciascun genitore, soprattutto a fronte della endemizzazione della malattia da Sars Covid 2 è proprio questa: è giusto sottoporre a vaccinazione un proprio figlio, accettando probabili rischi di eventuali effetti collaterali, non solo immediati ma futuri, quindi minando la salute futura di un figlio a fronte di una malattia che statisticamente, non solo è in regressione ma è del tutto irrilevante sulla salute dei bambini?

La riflessione non può che partire da questo interrogativo, evidenziando, per concludere, che il vaccino è stato introdotto, inizialmente, per salvaguardare la salute degli anziani fragili, salvo poi essere esteso, almeno in Italia, alter ego di Israele, ormai a tutta la popolazione.

Va rilevato, tuttavia, ed è una fortuna, che in Europa esistono anche Stati che sono di diverso avviso, quanto meno, in relazione alla somministrazione del siero ai bambini. Evidentemente o probabilmente, tengono maggiormente a cuore il futuro delle nuove generazioni ma questo sarà il tempo a dirlo.

Antonio Castriotta