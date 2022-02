Il Canosa corsaro a Manfredonia: sconfitta per 0 a 1 (FOTO – VIDEO)

StatoQuotidiano.it, 06 febbraio 2022. Nella partita di andata, con il ritorno di Mr Franco Cinque sulla panchina del Manfredonia Calcio, il Manfredonia realizzava la sua prima vittoria in trasferta proprio sul difficile terreno di gioco del San Sabino di Canosa, di contro, oggi, nella gara di ritorno che ha segnato anche il ritorno del Donia allo stadio Miramare, il Canosa, una squadra letteralmente rivoluzionata rispetto al primo round, restitutisce lo “garbo”, vincendo per una rete a zero e pareggiando il conto.

Ma veniamo alla cronaca di una partita, letteralmente avara di emozioni, forse tra le peggiori disputate dal Manfredonia in questa stagione, privo dello squalificato Colangione, punto di riferimento della linea difensiva. Mr Cinque, inserisce tra i pali Sarri, Cicerelli indietreggiato nella linea difensiva ma lascia in panca Eletto.

I primi venti minuti sono dedicati allo studio reciproco, con la noia che traspare sui volti degli affezionati supporters.

Al 24’ è D’Oronzo di Barletta che vivacizza la gara con l’assegnazione di un calcio di rigore agli ospiti per un discusso contatto in area tra Cicerelli e Portoghese, del quale si incarica del tiro Kone che non sbaglia. Al 27’, prima vera occasione per il Donia con Monopoli che si ritrova, a seguito di una fortunosa deviazione, il pallone sui piedi ma si lascia ipnotizzare da Taborda.

Al 42’, il Manfredonia resta in dieci per una ingenuità di Salvemini, già ammonito, che riceve il secondo giallo e raggiunge anzitempo gli spogliatoi. Si ritorna in campo con il Donia che cerca il pareggio. Al 3’ è D’Imperio che tenta la conclusione a rete da posizione difficile ma il tiro è fuori misura. Al 5’ è Paganelli che entra in area di rigore e fornisce un assist al bacio per Siclari che potrebbe segnare, ma è palesemente in ritardo per agganciare un pallone “telecomandato”. Altra conclusione del Canosa al 9’ con Loseto ma Sarri parra agevolmente.

Al 11’ è capitan Trotta che entra in area e lascia partire un tiro che tuttavia trova pronto Taborda sul primo palo. Ancora al 30’, Trotta penetra nell’area di rigore, la posizione non è ideale per il tiro, ergo, serve il deludente D’Imperio che non ha la coordinazione giusta per intercettare l’assist e depositare la palla in rete. Girandola di sostituzioni, ma le emozioni restano latitanti, con il Manfredonia che cerca la via del goal Trotta, unico terminale offensivo ma senza mai impensierire un Canosa, ben messo in campo ma soprattutto forte della superiorità numerica grazie alla quale chiude ogni spazio e dopo sei minuti di recupero, concessi dal direttore di gara, porta a casa tre punti e raggiunge quota 17 in classifica. Peccato che il fine gara sia stato caratterizzato da qualche “musk confrontation”, come dicono gli inglesi, con il direttore di gara che negli spogliatoi ha notificato provvedimenti di espulsione a Palumbo e Ninkovic per il Donia e Kone e Loseto per il Canosa.

La prossima insidiosa trasferta contro il Real Siti, Mr Cinque, avrà un grosso grattacapo, quello delle numerose assenze per squalifica.

Antonio Castriotta

IL TABELLINO

MANFREDONIA CALCIO 1932 – ASD CANOSA 0-1

Reti: 25 pt Kone (C);

MANFREDONIA CALCIO 1932: Sarri (17’ st Mascolo), Cicerelli, Manna (17’ st Eletto), Laboarda, Palumbo, Ninkovic, Trotta, Salvemini, D’Imperio, Stoppiello, Monopoli (33’st Guerra).

A disposizione: Mascolo, Guerra, Lauriola, D’Amico, Mastrogiacomo, Ciuffreda, Di Martino, Prota, Eletto.

Allenatore: Francesco Cinque

A.S.D. CANOSA: Taborda, Consonni, Paganelli, Asselti, Sane, Partipilo, Portoghese (19’st Cepele), Bruno (46’st Perrino), Siclari (39’ st Caputo), Kone (48’st Massari), Loseto.

A disposizione: Cafagno, Lorusso, Pizzuto, Cepele, Patruno E., Perrino, Patruno M., Caputo, Massari.

Allenatore: Zinfollino Gigi

ARBITRO: Ruggiero D’Oronzo (Barletta). Assistenti: Cosimo De Stena (Molfetta), Francesco Gorgoglione (Molfetta).

NOTE – Ammonti: Ninkovic (M), Salvemini (M), D’Imperio (M), Sane (C), Bruno (C), Loseto (C);

Espulsi: Salvemini, Palumbo, Ninkovic, Kone, Loseto.

Rec: 1’pt e 5’+1 st