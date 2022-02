Il Foggia non guarisce: è solo 1-1 in rimonta con la Fidelis Andria (FOTO)

StatoQuotidiano.it Foggia,06 Febbraio 2022. Allo stadio Zaccheria pari e patta 1-1 nel derby tra Foggia e Fidelis Andria, nella 24°giornata del campionato di serie C, gir. C. Moduli speculari per i due allenatori. Zeman ripropone nel suo consueto 4-3-3 la stessa formazione di Potenza con l’eccezione del ritrovato Petermann per Garofalo, dopo la squalifica di tre giornate.

Stesso tridente Merola-Vitali-Turchetta , e seconda panchina consecutiva per Curcio. Gli andriesi rispondono con Gaeta, Sorrentino, Bubas in prima linea. Il primo squillo è di marca rossonera, al 12′, con Vitali che in mischia non trova il guizzo vincente. Il Foggia è scialbo e gli ospiti man mano prendono coraggio. Al 21′ Casoli entra in area e mette una bella palla, deviata in angolo. Bubas al 25′, davanti alla porta locale non riesce a centrare il bersaglio grosso. I padroni di casa si riaffacciano in area al 33′ con Merola che pesca Turchetta destro che sfiora lo specchio. Petermann direttamente da calcio di punizione, poco più tardi, gira sul secondo palo dove Turchetta riesce solo a sfiorare. Dopo due minuti di recupero si va all’intervallo con il risultato ad occhiali.

La ripresa parte con Carullo che prova il mancino al 47′, conclusione sull’esterno della rete. Gli uomini del duo tecnico Di Leo-Di Bari passano al 52′. Corner, sfera che piomba su Sorrentino, sponda dell’avanti andriese e Bonavolontà insacca di testa. Zeman opera i cambi, e manda dentro Curcio ed il “Tigre” Ferrante. Bastano pochi minuti all’attaccante argentino, recuperato dopo la positività al Covid 19. Minuto 61′ scarica il mancino in porta sugli sviluppi di un traversone sul secondo palo.

Entra anche l’ex Di Piazza e il Foggia galvanizzato dal gol dell’1-1 prova a vincerla. Curcio al 78′ trova Ferrante che manda alto sulla traversa. Girasole all’81’ non aggancia un cross davanti alla porta, sprecando l’occasione del vantaggio. Poi ci prova Rocca dalla distanza, palla fuori di poco. Garofalo insidia all’88’ con un cross in mezzo la retroguardia andriese, Saracco respinge con i pugni in angolo. Nei 4 minuti assegnati dal direttore di gara non succede più nulla e al triplice fischio, dopo il consueto incessante tifo dei supporters rossoneri, si levano fischi sonori dagli spalti, a sancire una prestazione incolore e un risultato di parità che serve a poco.

Il Foggia è ancora convalescente e ad oggi è ufficialmente fuori dalla zona play off, precipitando in zona neutra, al 12° posto.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI

A cura di Antonio Monaco. Foggia, 06 Febbraio 2022