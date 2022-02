La figura del sindaco secondo Papa Francesco

StatoQuotidiano.it, 06 febbraio 2022. Lapidario e conciso, essenziale e incisivo il messaggio che Papa Francesco ha consegnato ai sindaci dell’Associazione Nazionale Comuni d’Italia (Anci), ricevuti in udienza qualche giorno fa a Roma. Le prime parole sulle quali punta il pontefice sono tre: bellezza, educazione e legalità. “Occorre – ha esordito il pontefice – investire in bellezza laddove c’è più degrado, in educazione laddove regna il disagio sociale, in luoghi di aggregazione sociale laddove si vedono reazioni violente, in formazione alla legalità laddove domina la corruzione”.

Già nell’antica Atene, Platone parlava della bellezza delle leggi e delle istituzioni, e Peppino Impastato nel film “I cento passi” dice che se parlassimo e praticassimo di più la bellezza la stessa mafia sarebbe di per sé sconfitta. Il Papa parte dalla bellezza per elevare la politica al livello della sua vocazione e intenderla come arte del bene comune e del saper creare le giuste condizione per saper vivere bene insieme. Una bellezza che è sinonimo di giustizia e di equità, di buon governo e di affidabilità.

Ma per dare più forza al suo messaggio, Francesco fa leva su quattro parole chiave per mettere mano a un vero cambiamento della politica locale.

La prima parola è paternità-maternità. Riprendendo una vecchia metafora del filosofo tedesco Fichte, Francesco ha parlato della politica come una forma di paternità-maternità, da non intendersi come sterile paternalismo, ma come la capacità di prendersi cura per attuare, come voleva G. Minervini, una politica generativa. Solo che per farlo bisogna saper ascoltare e saper diversificare. Infatti, “Il servizio al bene comune è una forma alta di carità, paragonabile a quello dei genitori in una famiglia. Anche in una città, a situazioni differenti si deve rispondere con attenzioni diversificate; perciò la paternità si attua anzitutto attraverso l’ascolto”.

E non si ascolta con le sole orecchie, ma con l’intelligenza e la sapienza del cuore oltre che con la professionalità delle competenze. Per evitare procedure e labirinti burocratici ci vuole pathos per mettere in campo una empatia politica e sociale. Significa “raccogliere le preoccupazioni della gente. E con l’ascolto non deve mancare il coraggio dell’immaginazione”. E chi ascolta non perde affatto tempo, ma coglie l’occasione per conoscere e fare discernimento: “per capire le priorità su cui intervenire”. Per risolvere i problemi non bastano le risorse materiali, ci vogliono risorse umane. I finanziamenti da soli non bastano se non c’è, afferma il pontefice, “un progetto di convivenza civile e di cittadinanza”.

La seconda parola è periferie. “Spesso – ha detto Francesco – voi avvertite il dramma che si vive in periferie degradate, dove la trascuratezza sociale genera violenza e forme di esclusione” Non si tratta solo di strategia per avere consensi o di tattica politica per diventare popolari, o, peggio ancora, di una scelta di solo metodo o di pura ideologia. Al contrario partire dalle periferie vuol dire non escludere nessuno qualcuno, e realizzare una politica inclusiva, “partire dai poveri per servire il bene di tutti. Voi lo sapete molto bene: non c’è città senza poveri. Aggiungerei che i poveri sono la ricchezza di una città; ci ricordano le nostre fragilità e che abbiamo bisogno gli uni degli altri”.

Questa prospettiva si è resa ancor più urgente oggi a causa di questa pandemia, la quale ci ha fatto riscoprire alcune situazioni di profonda fragilità. “Abbiamo scoperto solitudini e conflitti all’interno delle case, il dramma di chi ha dovuto chiudere la propria attività economica, l’isolamento degli anziani, la depressione di adolescenti e giovani, le disuguaglianze sociali che hanno favorito chi godeva già di condizioni economiche agiate, le fatiche di famiglie che non arrivano a fine mese”

Ma le periferie non vanno viste solo come un problema, al contrario sono una risorsa. Vanno trasformate “in laboratori di un’economia e di una società diverse”. Perché le persone che vi abitano non sono numeri, ma volti con una storia e n vissuto che va assunto e valorizzato. “Infatti, quando abbiamo a che fare con i volti delle persone, non basta dare un pacco alimentare. La loro dignità chiede un lavoro, e quindi un progetto in cui ciascuno sia valorizzato per quello che può offrire agli altri. Il lavoro è davvero unzione di dignità!”.

La terza parola è pace. Non intesa come quietismo o immobilismo. La politica, come arte della mediazione, deve saper affrontare i nuovi conflitti sociali che questa pandemia ha generato e tessere relazioni per fare comunità. “Siamo certi – ha sostenuto il pontefice – che la buona qualità delle relazioni è la vera sicurezza sociale in una città. Per questo c’è un compito storico che coinvolge tutti: creare un tessuto comune di valori che porti a disarmare le tensioni tra le differenze culturali e sociali”.

Ma la pace la si costruisce dal basso, con l’educazione e con il dialogo, con la partecipazione e con il confronto, non creando fazioni che si scontrano per la lotta delle poltrone.

“La stessa politica di cui siete protagonisti può essere una palestra di dialogo tra culture, prima ancora che contrattazione tra schieramenti diversi. La pace non è assenza di conflitto, ma la capacità di farlo evolvere verso una forma nuova di incontro e di convivenza con l’altro”.

Ma la pace è anche con il creato e con l’ambiente con una ecologia che sia davvero integrale, che sa valorizzare le risorse del territorio e i talenti della città, evitando privilegi e clientelismi. “La pace sociale è frutto della capacità di mettere in comune vocazioni, competenze, risorse. È fondamentale favorire l’intraprendenza e la creatività delle persone, in modo che possano tessere relazioni significative all’interno dei quartieri. Tante piccole responsabilità sono la premessa di una pacificazione concreta e che si costruisce quotidianamente. È bene ricordare qui il principio di sussidiarietà, che dà valore agli enti intermedi e non mortifica la libera iniziativa personale”.

Insomma, come voleva il grande filosofo Platone, il Papa invita i sindaci a porsi più come custodi che come padroni, più come guardiani che come cinici approfittatori, che sanno “incoraggiare le persone a continuare a guardare avanti, proponendosi come punto di riferimento nel far rispettare normative a volte gravose, ma necessarie per la salute dei cittadini”.

Insomma, da questo messaggio viene fuori una figura di sindaco artefice della bellezza, educatore di città e testimone di legalità!

A cura di Michele Illiceto, Manfredonia 06 febbraio 2022