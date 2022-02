L’Audace Cerignola riparte: vittoria a Nola 0-2 e vetta della classifica

StatoQuotidiano.it Foggia,06 Gennaio 2022. Un gol per tempo di Achik al 23′ e di bomber Giancarlo Malcore al 67′, consentono all’Audace Cerignola di ritrovare sorrisi e primato in classifica, riprendendo il percorso nel campionato di Serie D, gir. H.

Gli uomini di mister Pazienza concludono il tour de force, che li ha visti praticamente in campo ogni tre giorni, passando con autorità allo “Sporting” nel ventiduesimo turno del torneo. Un match condotto con la rabbia giusta dei gialloblù e sempre in controllo, a differenza delle precedenti gare con prestazioni positive ma terminate solo con 2 rocamboleschi pareggi per 3-3. Nulla da fare per i bruniani di casa, che dopo lo svantaggio di Achik, hanno dovuto giocare dal 42′ del primo tempo anche in inferiorità numerica per via dell’espulsione di Caliendo. Gli ofantini sfruttano il clamoroso tonfo del Bitonto, sconfitto per 4-1 a Sorrento per compiere il controsorpasso in cima alla graduatoria con 48 punti e sopravanzando i baresi di due lunghezze a 46punti.

Ph Image: SS Nola 1925 Facebook

A cura di Antonio Monaco. Foggia, 06 Febbraio 2022