L’inaugurazione dell’aula per minori presso il Tribunale di Foggia

Statoquotidiano.it, 6 febbraio 2022. C’è l’aula per l’ascolto dei minori vittime di reati, o al centro di questioni giudiziarie, e quella per i magistrati che i bambini non vedranno oltre il vetro.

È stata inaugurata sabato 4 febbraio, alla presenza di Floredana Arnò, presidente del club Unesco per Foggia, del Procuratore Ludovico Vaccaro, dell’arcivescovo Pelvi e del sottosegretario alla giustizia Francesco Paolo Sisto, una stanza per salvaguardare i soggetti fragili nel corso delle vicende giudiziarie che li vedono coinvolti. “È stato rifatto l’impianto elettrico, quello per le videocamere, degli esperti di hanno aiutato nell’arredo della stanza- ha detto Floredana Arnò- tutto per i bambini”.

Sebastiano Gentile, presidente del tribunale di Foggia ha sottolineato come “tutte le volte che con questa forza della giurisdizione ci si imbatte in soggetti fragili è necessario predisporre tutte le misure per salvaguardarne la sovraesposizione”. Il Procuratore Ludovico Vaccaro ha parlato di una “comunità martoriata dalla criminalità, smarrita, attonita, che in qualche modo si è piegata, ma ci sono segnali di cambiamento”.

“Siamo stati coraggiosi- ha detto Francesco Paolo Sisto- abbiamo avviato questo progetto sulla base di una nota musicale e poi è stato creato un concerto con tutto il territorio”, l’Unesco, il Tribunale, la Procura. Gli ha fatto eco l’arcivescovo Pelvi: “Abbiamo messo insieme quello che è il bene della comunità, che è il bene dell’umanità”.