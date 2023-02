Allarme criminalità: furto al Coworking Daruma di Foggia

Foggia, 6 febbraio 2023, (Pugliasera.it) – L’allarme criminalità organizzata a Foggia è una realtà e una piaga nota a livello nazionale, l’ultimo fatto delittuoso in ordine di tempo avvenuto nel capoluogo dauno è un furto con scasso avvenuto nella notte tra il 3 e il 4 febbraio perpetrato ai danni del Coworking Daruma di via Napoli a Foggia. Ladri in azione durante la notte hanno preso d’assalto la sede di via Napoli dello spazio di hub professionale ed eventi devastando la struttura per mettere a segno il colpo.

I malviventi per accedere furtivamente nel mega center hanno prima neutralizzato il sistema d’allarme, divelto porte e sfondato vetrate, facendo irruzione nel Daruma e devastando tutto quello che trovavano a tiro. Depredati gli uffici, da cui i ladri hanno asportato televisori, scassinato i distributori di alimenti e bevande, rubato diversi dispositivi e rimosso il dvr delle registrazioni del sistema di videosorveglianza.

Intervenuti sul luogo teatro del furto, gli uomini della Polizia di Stato che hanno avviato le indagini, espletando i primi rilievi. Stando agli accertamenti preliminari pare che i danni cagionati alla struttura di coworking Daruma di via Napoli a Foggia siano ingenti, ammontanti a qualche migliaio di euro.

Nonostante l’episodio criminoso cagionato alla struttura da lui diretta, il titolare degli spazi Daruma, Sergio Maddalena, sporto formale denuncia presso la Questura di Foggia, fa sapere pubblicamente che non demorde e riaprirà a breve il centro: “Noi insistiamo, teniamo duro”. “L’attività non chiuderà nei prossimi giorni. Anzi – annuncia l’imprenditore -, si lavora alacremente per rimettere tutto in ordine e riaprire già a partire da lunedì”.

Stando a quanto riferito da Maddalena questo non sarebbe il primo furto subito allo spazio di coworking professionale: “Appena aperti avevamo subito un altro furto. Abbiamo fatto tanti investimenti perché in città ci fosse uno spazio a disposizione di chi sviluppa progetti e ha idee per far crescere questa terra”.

Con tono duro e ironia tagliente, il titolare in un post pubblicato sui social manifesta il suo sdegno per l’accaduto, rivolgendosi direttamente agli autori del furto: “Ringrazio i ‘topi di fogna’ che stanotte sono venuti a farmi visita in ufficio. Cosa pensavate di trovare se non gli spicci dei distributori automatici? Quello valete: pochi spicci!”. (Pugliasera.it)