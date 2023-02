Auto contromano nel Foggiano: tragedia sfiorata sulla statale

FOGGIA, 06/02/2023 – (lagazzettadelmezzogiorno.it) Attimi di panico sulla statale che collega Foggia a Candela: un’auto ha imboccato la Statale 655 contromano.

Una tragedia sfiorata accaduto nel primo pomeriggio di ieri. Alcuni automobilisti hanno notato una utilitaria bianca percorrere la Statale per Candela nell’opposto senso di marcia. Le immagini sono state girate da un utente che ha subito condiviso sui social quei concitati momenti. Per fortuna non si registrano gravi conseguenze derivanti dall’accaduto. lagazzettadelmezzogiorno.it