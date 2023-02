Barilla investe nel sito di Foggia con nuove assunzioni: i dettagli del progetto

FOGGIA, 06/02/2023 – (Luca Venturino dissapore.com) Barilla punta a crescere, e punta a farlo soprattutto nel Mezzogiorno: il Gruppo con sede in quel di Parma ha infatti di recente annunciato un investimento dalla mole di 30,4 milioni di euro destinato a potenziare i siti produttivi presenti in Campania e in Puglia – due dei quindici complessivi distribuiti su tutto il territorio nazionale -;

con una manovra di espansione che porterà anche all’assunzione di sedici nuovi dipendenti. Il progetto, che come appena accennato riguarderà in esclusiva gli stabilimenti di Foggia e Marcianise, in provincia di Caserta, in cui viene prodotta parte della pasta destinata agli scaffali dello Stivale.

Quasi 19 milioni di euro sono di fatto stati destinati all’impianto in quel di Marcianise, dove nel futuro prossimo verranno create quattro nuove linee di produzione dedicate alla lavorazione tanto della pasta lunga quanto di quella corta e al completo rinnovamento dei siti di stoccaggio in loco. Il progetto di espansione ha portato all’assunzione di dieci nuovi impiegati. L’investimento destinato all’impianto di Foggia, invece, è decisamente più modesto – circa 11,5 milioni di euro complessivi -, e ha portato alla realizzazione di sue sole nuove linee produttive. Ciononostante, l’incremento dell’organico per soddisfare la crescita della produttività è comunque degno di nota: si contano sei nuove assunzioni. dissapore.com