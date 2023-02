Cesevoca, opportunità per i giovani foggiani col ‘Servizio Civile Universale’

Foggia, 6 febbraio 2023 – Importante opportunità per i giovani dai 18 ai 29 anni (28- 364 giorni). Pubblicato il Bando per la selezione di 71.550 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale – Scadenza 10 febbraio 2023 Ore 14:00 SERVIZIO CIVILE ESTERO PROGRAMMA:”UNIBA PER L’ESTERO 3” Progetto “ALBANIA NEL CUORE” (CE.S.EVO.CA) –Totale 12 Volontari ( di cui 3 con minori opportunità difficoltà economiche indicatore ISEE <10.000 €. Cosi suddivisi: • Sede di TIRANA (4 Volontari di cui uno con minori opportunità –difficoltà economiche-) • Sede di SCUTARI (4 Volontari di cui uno con minori opportunità–difficoltà economiche-) • Sede di ELBASAN (4 Volontari di cui uno con minori opportunità–difficoltà economiche-) Progetto: “SOLIDALI PER SEMPRE” (CE.S.EVO.CA) )-8 VOLONTARI ( di cui 2 con minori opportunità difficoltà economiche, indicatore ISEE <10.000 €. -Sede Polonia (Czestochowa) Progetto: “CON TE IRAKLI” (CE.S.EVO.CA) )-4 VOLONTARI( di cui 1 con minori opportunità difficoltà economiche, indicatore ISEE <10.000 €.- Sede Georgia (Tblisi) Il trattamento economico dei volontari impiegati all’estero prevede che il compenso base mensile di euro 444,30 venga integrato con una indennità pari a euro 15,00 al giorno(circa 900,00 euro al mese, oltre alle Spese per vitto, alloggio e viaggio. I progetti prevedono la permanenza all’estero dei volontari del servizio civile per un periodo di 10 mesi.

Il CE.S.EVO.CA. assicurerà i biglietti aerei Italia/Estero di andata e ritorno per ciascun volontario, sia per la partenza iniziale che per i rientri previsti. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 IT ESTERO IT ESTERO – Prima partenza inizio secondo mese primo rientro fine 6 mese. – Seconda partenza inizio 8 mese rientro definitivo fine 12 mese. – Per un totale di 10 mesi di permanenza effettiva ALL’ESTERO. Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 10 febbraio 2023. I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.

Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale [www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid(http://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid?fbclid=IwAR0UsIfrEwXHqC8B9ymSawz9VIyzXZpzFFhqL2TKfTRrshtxVA7haDCboVQ) sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede. Per ulteriori informazioni consultare il sito: [https://www.cesevoca.it/](https://www.cesevoca.it/?fbclid=IwAR0J2EwS1CdYBwoKBnhEJf6UovckjdErNJ-jboZ3z3C8RANK1tZw3QuJLbY) . Oppure chiamare Tel: 0881-021146 Orari: lun. – ven. 9.00-13.00; 16.00-20.00.

