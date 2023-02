Concluso il procedimento di nomina per i DG di Riuniti Fg, Asl Fg

(nota stampa). Welfare: approvata dalla Giunta l’integrazione del Piano operativo per il “Dopo di Noi” della Regione Puglia (2016-2022) con le risorse aggiuntive dell’annualità 2022.

^^^^

Agricoltura: semplificata dalla Giunta la procedura per l’assegnazione del gasolio agricolo, a chi ne faccia richiesta, nella misura del 50 per cento rispetto a quanto ricevuto in domanda unica l’anno precedente (escludendo quindi i quantitativi derivanti dalle maggiorazioni), consentendo il prelievo di carburante, attraverso la presentazione di un’autodichiarazione.

^^^^

Approvate autorizzazioni paesaggistiche per Canale Calena Peschici, Comune Altamura strada Cenzovito, San Giovanni Rotondo difesa idraulica, Canosa strada provinciale 4 per Spinazzola, Monopoli AQP, Trani cimitero. Approvati: con prescrizioni, il parere la compatibilità paesaggistica alla variante PRG di Fasano, la variante NTE al PRG di Ruvo di Puglia e il regolamento usi civici di Laterza.

^^^^^

Sanità: concluso il procedimento di nomina per i DG di Policlinico Riuniti Fg, Asl Fg e Asl Le, con la definitiva nomina di Giuseppe Pasqualone, Antonio Nigri e Stefano Rossi che resteranno in carica per un triennio.

—