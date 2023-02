Congresso Pd Capitanata, accordo su D’Arienzo alla segreteria provinciale

StatoQuotidiano, 6 febbraio 2023. “Vogliamo provare a fare quel che non si è avuto il coraggio di fare. Avremmo voluto un congresso diverso. Vogliamo dire al Paese che ci siamo e ci saremo ancora. La Sinistra siamo noi. Come sempre. Vogliamo un Partito vero. Abbiamo fatto una grande scommessa su Elly Schlein Abbiamo scommesso su Domenico De Santis in Puglia e su Pierpaolo D’Arienzo a Foggia. Lo abbiamo discusso e abbiamo deciso. Al lavoro e alla lotta”.

Lo scrive sui social il consigliere regionale del Pd Paolo Campo annunciando, fra le righe, che c’è l’accordo per Pierpaolo D’Arienzo, sindaco di Monte Sant’Angelo, come segretario provinciale per il prossimo congresso. Dopo 3 mandati in cui è stata Foggia città a tenere lo scettro (Sabino Colangelo, Raffaele Piemontese, Lia Azzarone) è la provincia, il Gargano, a subentrare nella direzione della Capitanata. Un altro punto per quell’area della provincia di Foggia a pochi giorni dall’elezione di Nobiletti, presidente della Provincia.

Le mozioni più rappresentative sul territorio (Bonaccini e Schlein) concordano, a quanto pare, sul primo cittadino di Monte e Campo ribadisce la sintonia pur riaffermando la propria scelta. Domenica 12 febbraio si vota per i segretari cittadini, provinciali, per il regionale Domenico De Santis e per i candidati nazionali. Per le prime tre opzioni, si va per un nome unico, concordato, a Foggia, per la segreteria cittadina, ci dovrebbe essere la riconferma dell’uscente Davide Emanuele.

I candidati al congresso nazionale, come noto, sono Stefano Bonaccini, Gianni Cuperlo, Elly Schlein e Paola De Micheli, quest’ultima domani in Puglia per una conferenza stampa con il candidato alla segreteria regionale.