Decima vittoria consecutiva per la Giuseppe Angel Basket Manfredonia

Manfredonia (Fg), 6 febbraio 2023 – Nella seconda giornata di ritorno del campionato di promozione pugliese la Webbin Manfredonia espugna Molfetta con il punteggio di 41 a 73 e continua la sua marcia trionfale a punteggio pieno.

Coach Carbone schiera dall’inizio Manfredi in regia, Carmone e Ciociola A. esterni, Grasso e Totaro A. sotto canestro. La compagine molfettese risponde con Altomare, Rafanelli, Gadaleta, Amato, Orlando.

Gara messa subito sul binario giusto dalla squadra sipontina che difende forte e sfrutta la maggiore intensità, chiudendo il primo quarto con 14 punti di scarto. Stessa musica anche nei dieci minuti che portano all’intervallo lungo grazie alle triple di Ciociola A. ma anche alla fisicità di Totaro A. e alla rapidità di Carmone. Negli ultimi periodi minutaggio importante per Gentile che sfrutta l’occasione e si dimostra infallibile dalla lunetta. Esordio con 4 punti anche per Palombi che non fa rimpiangere le assenze di Vuovolo e Vaira.

Prossimo appuntamento sabato 11 ore 20:30 al PalaDante contro la Vigor San Severo.

Parziali: 8-22, 16-45, 25-64, 41-73

TABELLINI

POL. INVICTA MOLFETTA

SALVEMINI 4, ORLANDO 9, DE BARI, GADALETA, AMATO 2, SASSO 2, TRICARICO 6, ALTOMARE 15, RAFANELLI 1, FIKAJ 2

ALL.RE ANDREULA

WEBBIN MANFREDONIA

CARMONE 14, TOTARO A. 16, PALOMBI 4, MANFREDI, GRASSO 12, CIOCIOLA A. 8, CIOCIOLA M. 5, TOTARO N. 2, CIOCIOLA F. 7, GENTILE 5.

ALL.RE CARBONE