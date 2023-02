Foggia, incendio nella notte in un garage dei palazzi “Legge Gozzini”

FOGGIA, 06/02/2023 – (lagazzettadelmezzogiorno.it) Prima del fumo nero e poi le fiamme.

L'allarme è scattato intorno alle ore 22.30 in un garage di via Francesco Paolo Colicchio a Foggia, nel complesso dei palazzi "Legge Gozzini". Sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco per sedare il rogo che era divampato all'interno del locale, e aveva coinvolto anche una vettura. Ai pompieri anche il compito di mettere in sicurezza l'intero stabile. Adesso si indaga per capire la natura dell'incendio.