FOGGIA, 06/02/2023 – “Conoscere i fenomeni criminali è il primo passo per contrastarli. L’analisi del ministro Piantedosi sui due livelli della mafia foggiana è molto lucida e aiuta a comprendere che la strategia più efficace è quella che punta a colpirne gli interessi economici.

Le azioni violente sono soltanto la punta dell’iceberg, quelle che inducono a parlare giustamente di emergenza nazionale, ma non meno preoccupanti sono quelle messe in campo dalla mafia che è inserita da tempo nei circuiti legali, capace di condizionare il mercato e le scelte delle pubbliche amministrazioni. In questo contesto, trovo altrettanto lungimirante dare vita ad un patto per la sicurezza urbana a Foggia, con uno specifico focus dedicato alla prevenzione della devianza minorile, al fenomeno del racket e alla illegalità nel lavoro, al contrasto delle occupazioni abusive degli alloggi.

Prosciugando il terreno fertile della microcriminalità si fa una lotta anche alle mafie del futuro. Finalmente, c’è un vero e proprio piano, un’azione ad ampio raggio, che punta a diffondere sul territorio la cultura della legalità e della giustizia. Con un patto per Foggia che mi auguro venga esteso presto anche agli altri capoluoghi pugliesi. A cominciare da Bari, una città dove la sicurezza esiste soltanto nella narrazione favolistica del sindaco Decaro”. Lo dichiara Davide Bellomo, deputato della Lega e componente della Commissione Giustizia.