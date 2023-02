Meteo Puglia, è arrivato NìKola: vento e neve a bassa quota. Le previsioni

FOGGIA, 06/02/2023 – (di Stefano Rossi ilmeteo.it) Il grande freddo che sta raggiungendo l’area del Mediterraneo, ha iniziato il suo lungo viaggio dalle lontane steppe russo-siberiane. Scorrendo sul bordo Sudorientale di un anticiclone sbilanciato verso il Nord Europa, raggiunge l’area balcanica per poi tuffarsi sul mare nostrum pronto ad alimentare un vortice ciclonico attualmente collocato al largo delle coste occidentali della Sardegna.

Per questa ragione nelle prossime ore ci attendiamo non solo un ulteriore raffreddamento, ma anche parecchie note d’instabilità a carico di alcune regioni. Sotto osservazione saranno soprattutto la Sardegna dove in mattinata si registreranno piogge sparse e qualche nevicata fino a quote collinari. Altrove avremo una moderata variabilità ma in un contesto tutto sommato asciutto. Con il passare delle ore i venti gelidi di NìKola porteranno ad un moderato peggioramento anche sulle regioni di Nordovest dove ci attendiamo l’arrivo di qualche nevicata anche a quote prossime alla pianura come pure su alcuni tratti del comparto adriatico centrale e sulla Sicilia. Proseguirà poi il maltempo sulla Sardegna con la neve che potrà cadere copiosa anche prossima al piano entro sera.

Nella cartina qui sotto sono rappresentati la distribuzione e gli accumuli di precipitazione previsti per la giornata di Lunedì 6 Febbraio. Le aree colorate in rosa/rosa scuro indicano le aree a rischio neve, mentre quelle colorate di blu/azzurro ci indicano i settori a rischio pioggia. Notiamo bene come sarà proprio la Sardegna ad essere la regione maggiormente colpita del brutto tempo. Neve e piogge previste per le prossime ore

Nei prossimi giorni poi, l’aria gelida di NìKola continuerà a dilagare su tutto il Paese anche se gli effetti sul fronte meteo risultano ancora di difficile traduzione. L’unica cosa certa infatti è che farà sempre più freddo su tutto il Paese. L’inverno c’è! ilmeteo.it