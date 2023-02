Piantedosi: “La mafia Foggia usa spesso azioni violente fino all’omicidio”

FOGGIA, 06/02/2023 – (ansa) “La mafia foggiana, un po’ come avveniva nelle mafie tradizionali, oggi si caratterizza per una certa evidente violenza che altre mafie hanno superato perché dedite maggiormente ad altre forme di pervasiva contaminazione della vita dei cittadini.

Qui c’è una cosa e l’altra, una mafia nei circuiti legali e anche che, per reclamare il ruolo che immagina di dover avere nel panorama criminale nazionale, usa spesso azioni violente fino all’omicidio, con un incremento nell’ultimo anno. L’azione di prevenzione si concentra anche sul prosciugamento degli interessi economici e delle possibilità di condizionare le istituzioni che possono essere infiltrate”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi oggi a Foggia dove ha sottoscritto un patto per la sicurezza urbana.

“Per quanto riguarda le forze di polizia, sicuramente dedicheremo una attenzione speciale a una azione di progressivo recupero di blocchi del turn over del personale.

Foggia riscuote attenzioni non organiche ma costanti in misura superiore anche ad altre aree del paese. Si tratta delle operazioni cosiddette ad alto impatto che rinnoveremo e rafforzeremo”. Lo ha detto a Foggia il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. “Gli operatori delle forze di polizia – ha aggiunto – non basterebbero mai ma ad una adeguatezza del piano nazionale di progressivo recupero di anni di blocchi del turn over che anche su questo territorio hanno fatto registrare l’esigenza di rimpinguare gli organici, segnalo che da tempo Foggia è all’attenzione del ministero dell’Interno con l’utilizzo dei reparti di prevenzione crimine, con sistemi flessibili di aggregazione nelle sedi territoriali delle forze di polizia, con interventi che numericamente sono corrispondenti a quelli delle più grandi città, come dimensioni, superiori a quello che viene fatto a Roma, Milano e altre sedi”. (ansa)