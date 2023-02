Picchiato con bastone e derubato di 20 mila euro: violenta rapina nel Foggiano

FOGGIA, 06/02/2023 – (rainews) Sarebbe stato aggredito da tre criminali con il volto semicoperto mentre andava in banca a depositare l’incasso di più giornate di lavoro.

Vittima dell’agguato il titolare di un distributore di benzina a San Severo. I tre, uno dei quali armato di bastone, lo avrebbero inseguito e poi picchiato, riuscendo a sottrargli il borsello con i soldi, circa 20 mila euro in tutto. L’episodio è avvenuto fra via Matteotti e via Giustino Fortunato. Sul caso indaga la Polizia che sta verificando anche la presenza di videocamere di sicurezza nella zona. rainews.it