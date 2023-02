Profumi & Balocchi lancia Boutique Parfumer: la profumeria artistica di Foggia debutta con un brand proprio ispirato agli odori di frammenti di vita vissuta

Piacersi è anche una questione di “odore”. Spesso sottovalutato, l’olfatto detiene invece un grande potere capace di influenzare le nostre scelte e i nostri ricordi. Meglio allora poter lasciare un’impronta olfattiva capace di fare colpo. Nel caso, specifico, “un buon profumo”.

Nasce proprio dalla passione per il profumo la storia imprenditoriale di Daniela e Valeria De Flumeri, titolari della Profumeria Artistica Profumi e Balocchi. Dopo gli studi in Francia, le due sorelle portano in città la profumeria di nicchia offrendo ai propri clienti fragranze realizzate da nasi specializzati e da maestri artigiani. A differenza della profumeria tradizionale, le fragranze artistiche non seguono la moda del momento. I profumi sono opere d’arte capaci di interpretare emozioni impalpabili in viaggi sensoriali olfattivi. Diventano il “vestito” di ogni persona in quella combinazione unica che sboccia tra le materie prime naturali e l’incontro con la pelle di chi lo indossa.

LA PROFUMERIA ARTISTICA | Dal 1998 Profumi e Balocchi è un punto di riferimento per chi desidera fragranze uniche e alta profumeria per la skincare e la bellezza del proprio volto ma soprattutto per chi ama viaggiare con i sensi attraverso “passeggiate olfattive” alla scoperta del profumo giusto per sé. Da qui anche le attività di divulgazione della cultura olfattiva che affiancano le attività di vendita di Profumi e Balocchi, rendendola una realtà unica sul territorio. Ultimo ma non per importanza il nuovo traguardo 2022 cha ha portato le due sorelle a ritagliarsi un nuovo raffinato spazio per ampliare il proprio mondo con il secondo punto vendita in via Conte Appiano a Foggia. Ad accogliere appassionati e curiosi, il nuovo “Salotto delle Fragranze” in cui sperimentare un vero e proprio percorso olfattivo che guida alla scoperta della fragranza capace di vestire il proprio mood. Unica profumeria artistica del territorio, Daniela e Valeria continuano sul filone dell’esclusività con questa esperienza innovativa che oggi le porta a debuttare con proprio brand di profumi, Boutique Parfumer.

BOUTIQUE PARFUMER, IL PROFUMO DEGLI ATTIMI RUBATI | Nasce dalla passione per i viaggi e la voglia di scoprire nuovi odori che profumano di vita, il mondo è pieno di odori che ci evocano ricordi, attimi rubati che restano indelebili nella nostra memoria. Boutique Parfumer nasce per distinguersi da tutti gli altri brand con la sua Idiom Collection, profumi che abitano la strada della city immersi tra la gente, il suo slang e i loro profumi. Sono cinque fragranze dallo jus unico e dallo stile inconfondibile: non chiedeteci cosa indossare, seguite la scia.

Avete “annusato” e venduto il meglio della profumeria di nicchia: i tempi sono maturi per una vostra creazione…

Abbiamo venduto e annusato i migliori brand della profumeria artistica, scegliendo per i nostri clienti sempre fragranze ricercate e non banali. Dopo venticinque anni nel settore e studi appositi, ci siamo sentite pronte a poter creare finalmente un brand tutto nostro. E ora finalmente “IT’S UP TO YOU”, di qui la scelta del nome della nostra fragranza.

Come nasce questo nuovo brand?

Boutique Parfumer nasce dall’ ispirazione di profumi che abitano le strade, immersi tra la gente, il suo slang e i loro profumi nasce così la IDIOM COLLECTION.

Da dove arriva l’ispirazione?

“Ricordi olfattivi e odori che profumano di vita”: è partita così questa nuova sfida di una collezione che ha catturato i momenti dei nostri viaggi, molti dei quali per lavoro e alcuni per piacere. Abbiamo preso spunto da attimi di vita quotidiani che sono sempre fonte di grande ispirazione.

A chi si rivolgono queste nuove fragranze?

Ad un pubblico trasversale che non utilizza il profumo solo come piacere ma come un vero e proprio outfit olfattivo per affermare la propria individualità.

Come nasce un profumo?

“Creare un profumo è un atto d’amore”. Prima di creare un profumo si elencano i criteri e i requisiti che lo stesso deve avere. Sempre in questa fase si scelgono le famiglie olfattive degli ingredienti che vogliamo mettere in evidenza e infine il target al quale vogliamo rivolgerci.

Come si sceglie un profumo?

La scelta del profumo è una cosa seria lo diciamo sempre ai nostri clienti. “Siamo il profumo che lasciamo nell’aria”. Dietro la scelta del profumo, c’è tutta la nostra personalità, come vogliamo essere riconosciuti dagli altri e così via. Con i nostri clienti facciamo delle passeggiate olfattive volte a capire cosa cercano nella fragranza e quale famiglia olfattiva prediligono.

Qual è stata la parte più bella dell’esperienza?

La parte più bella dell’esperienza è stata sicuramente quella di viaggiare, catturare immagini, emozioni, colori e odori che sono stati per noi fonte di ispirazione per la nostra creazione olfattiva. Ricordo un episodio in particolare, eravamo sedute al caffè Carlyle di New York, arrivarono due uomini ben vestiti e si sedettero accanto al nostro tavolo. Lui aveva una voce davvero suadente, il suo timbro di voce lo riconoscerei ovunque, il suo atteggiamento era molto deciso. Rimanemmo molto affascinate dal suo modo di parlare. Era tutto così” Forte e Chiaro “, di lì l’ispirazione per il nostro profumo Loud and Clear.

Insomma il profumo non è un semplice gesto di vanità…

Mai sottovalutare il potere dell’olfatto che a mio avviso è il senso perfetto. Ci racconta molto di più delle parole. Per esempio l’odore della pelle che è molto personale racconta tutto sulla persona che abbiamo di fronte. Mi sono sempre fatta guidare dall’olfatto e devo dire che finora non si è mai sbagliato.

(nota stampa)

