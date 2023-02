Psicologa trovata morta in auto su una spiaggia del lago a Lecco

LECCO, 06/02/2023 – (ansa) Il cadavere di una donna è stato trovato stamani a Lecco all’interno di una Fiat Panda, sui sedili posteriori; l’auto era su una spiaggia, con le ruote anteriori in acqua.

Si tratta della psicologa e scrittrice Maria Cristina Janssen, di 67 anni, madre di due figli, milanese d’origine ma residente da anni in Toscana. La professionista risulta che dal 2006 abitasse a Campiglia Marittima, in provincia di Livorno. Aveva a lungo operato nell’ambito della salute mentale e nella riabilitazione di soggetti svantaggiati, rivestendo anche il ruolo di formatrice. La psicologa aveva terminato la sua carriera come giudice onorario al tribunale dei minori di Firenze.

La Procura della Repubblica di Lecco attraverso i carabinieri sta cercando di risalire alla causa della morte e perché la donna si trovasse a Lecco. Indicazioni in questo senso ci si attende che possano giungere a breve dall’esame autoptico disposto sulla salma e dalle testimonianze di congiunti e parenti. Sul posto sono intervenuti anche i sommozzatori per scandagliare le acque del lago. Le forze dell’ordine stanno cercando di risalire alle cause della morte della donna e al momento non escludono alcune ipotesi. (ansa)