Puglia, le città che hanno perso più abitanti: il Foggiano al primo posto tra le province

FOGGIA, 06/02/2023 – (Giuseppe Andriani quotidianodipuglia.it) La fotografia di Infodata restituisce un quadro desolante.

Vi sono paesi pugliesi che hanno perso in dieci anni – la statistica è nella differenza tra i residenti al 1° gennaio 2022 e quelli al 1° gennaio 2012 – un abitante su tre. È il caso di Anzano di Puglia, nel Foggiano, dove gli abitanti sono diminuiti del 36%. E lo spopolamento ha colpito in simili percentuali anche Carlantino (-24%), Casalnuovo (-17%), Celle San Vito (-18%), anche questi comuni nel Foggiano. La Daunia è il territorio pugliese ad aver perso più abitanti negli ultimi dieci anni, ma non è il solo.

In Salento non va poi così meglio. A Morciano di Leuca, ad esempio, in dieci anni si è perso il 12,65% dei residenti, a Taurisano e Nociglia più dell’11%, come a Collepasso, Caprarica, Neviano e persino Presicce-Acquarica, nonostante la fusione in un solo Comune. In questi paesi c’è più di un decimo della popolazione in meno rispetto al 2012. E si tratta, come spesso accade, di centri piuttosto piccoli, nei quali il “deficit” demografico si fa sentire, eccome. E ancora: a Minervino Murge, nella Bat, si registra un -13,04%. Nella sesta provincia di Puglia tutti e dieci i Comuni hanno perso abitanti. quotidianodipuglia.it