Manfredonia. Per tutti coloro che arrivano al Carnevale di Manfredonia, sono state istituite le seguenti Aree di sosta per autovetture, autobus turistici e di linea. Ecco le postazioni disponibili per la kermesse di domenica 11 Febbraio!

Per ciò che concerne i parcheggi, sono ben 10 le aree gratuite individuate in varie zone della città, da Siponto all’Acqua di Cristo, per tutte le giornate di sfilata.

Ovviamente tre di queste per domenica 11 non sono fruibili in quanto interessate dalla sfilata (Piazza della Libertà, Lungomare Nazario Sauro e Largo Baselice) quindi nell’immagine allegata sono segnate in rosso.

Restano invece disponibili:

– Zona Cesarano e Porto Turistico per chi proviene da Siponto;

– Zona Parrocchia San Carlo Borromeo per chi proviene Foggia (ingresso Manfredonia Sud) e Bari (SP.141);

– Zona Cimitero e Via Trento (Pronto Soccorso) per chi proviene da Foggia (uscita Manfredonia Centro) e da San Giovanni Rotondo;

– Parcheggio mercato rionale Monticchio e zona Acqua di Cristo per chi proviene da Mattinata, Monte Sant’Angelo e Vieste.