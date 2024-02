Manfredonia, 1° febbraio 2024. Siamo alla ricerca del Carnevale nelle scuole insieme ad Antonio Beverelli.

Oggi una puntata speciale dedicata ad un gruppo di sognatori che sta realizzando un carro in cartapesta.

Hanno parlato con noi Marialucia Rinaldi ed Emiliano Della Torre a nome del gruppo “La Carovana dei sogni”.

Ci hanno raccontato la loro opinione riguardo la 70ª 𝐞𝐝𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐚𝐫𝐧𝐞𝐯𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐌𝐚𝐧𝐟𝐫𝐞𝐝𝐨𝐧𝐢𝐚 ed il tema del carro in cartapesta che stanno realizzando in un piccolo garage della periferia della città.

Buona visione.

per info: 388 353 6507!

Interviste, riprese, montaggio e titoli: 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐢𝐨𝐁𝐞𝐯𝐞𝐫𝐞𝐥𝐥𝐢

Visionari o zelanti sognatori?[i volontari]

Francesco Tedeschi, Matteo Troiano, Lorenzo Rinaldi, Sara Trotta, Emiliano Della Torre, Lello e Chiara Leone, Nicola Falcone, Rosaria e Colomba Del Nobile, Arianna Olivieri, Giorgia e Gianluca Tomarchio, Matteo Trotta.

Sponsors

Market Boomerang, Il sogno di Marilù, Al Borgo Marinaro, Le Mucche di Ros, Di Bari Colori, Baciati dal Mare.

Visionari o zelanti sognatori? [La carovana dei sogni]

Don Chisciotte della Mancia nome d’arte del nobiluomo Don Alonso Quijano, è un uomo di buon cuore determinato nel voler realizzare i propri sogni.

È disposto a lottare con tutte le sue forze per raggiungere i suoi obiettivi, purtroppo però, si scontra con una dura e triste realtà, che appartiene ad un mondo incapace di cogliere il valore dei suoi grandi ideali.

Don Chisciotte però non si arrende e fa leva sui suoi punti di forza, perché in cuor suo aleggia il desiderio di far trionfare la pace, l’amore, l’onore ed il rispetto per i più deboli. Lotta e sogna, sogna e lotta immaginando un mondo migliore senza mai scoraggiarsi affidando i suoi sogni alle sue gesta.

Chi gli sta intorno non sempre comprende appieno la sua missione. Accanto a lui in questa impresa c’è il suo fidato amico e scudiero Sancho Panza,che in realtà non crede nei sogni di Don Chisciotte, ma lo accompagna nelle sue imprese unicamente perché spera in un tornaconto personale, è convinto che affiancandolo possa diventare un uomo ricco.

Da una parte abbiamo un folle sognatore e dall’altra un inguaribile razionale che non sa vedere al di là del proprio naso e si affida soltanto a ciò che può toccare con mano. Un po’ come i pragmatici dei giorni nostri incapaci di immaginare un mondo migliore e di conseguenza incapaci di lottare per poterlo realizzare.

Cosa fa di Don Chisciotte un trionfante vincitore aldilà di ogni aspettativa?

L’amore che lo anima e il coraggio che lo contraddistingue e che è capace di vincere il mondo oltre le apparenze! A lui ci siamo ispirati quando abbiamo deciso di non arrenderci davanti ad innumerevoli ostacoli, che suonavano come un impedimento al sogno di far rivivere la cartapesta in questa edizione del carnevale.

Abbiamo deciso di far rete con chi coltivava lo stesso sogno generando un vero e proprio cantiere in un piccolo garage. Noi inguaribili sognatori, decisi, determinanti, zelanti nel raggiungere ogni obiettivo, abbiamo sfidato tutti i mulini a vento che abbiamo incontriamo sul nostro cammino, perché come il nostro personaggio del cuore ci insegna è doveroso non demordere!

Nessuno si arrenda davanti ad un sogno, ma lotti con tutte le proprie forze per realizzarlo!

