FOGGIA – «Quando succedono questi eventi tragici, che sono devastanti per me dal punto di vista umano prima che istituzionale, preferisco il silenzio».

Donato Pentassuglia, assessore all’Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste della Regione Puglia è stato silente per 24 ore dopo la morte della 45enne ginosina Silvia Bastelli, schiantatasi con l’auto contro un furgone che, poco prima, aveva urtato un cinghiale sulla strada provinciale 580.

Ora però sbotta: «Dal punto di vista dell’attività istituzionale ho letto delle eresie e sono nauseato da chi parla senza sapere di cosa parla».

Alla Gazzetta elenca tutte le attività condotte da quando si è insediato per gestire l’emergenza cinghiali, dalla «deliberazione di giunta n.1526 del 27 settembre 2021 con cui è stato avviato l’iter di formazione del Piano e della procedura di Valutazione ambientale strategica», fino alla Determina dello scorso 6 novembre con l’«aggiornamento dell’elenco di cacciatori abilitati all’esercizio della caccia di selezione», ovvero i selecontrollori, cacciatori formati per poter abbattere i cinghiali in base a razza, sesso ed età.

«L’unica cosa che resta da fare – dice – è adeguare il nostro Piano con le nuove norme nazionali che hanno consentito, per esempio, di entrare in Area parco e fare attività come la caccia di selezione».

«Il parco Nazionale dell’Alta Murgia ha fatto il Piano e l’ha mandato a Roma ed è in attesa dell’approvazione sia del Centro di referenza nazionale sia di Ispra, mentre il Parco del Gargano ha fatto un bando per 30 selecontrollori.

In Puglia si è fatta ogni attività sia quella delle gabbie sia quella quella della cattura sia quella dell’abbattimento sia quella della caccia e dall’11 parte quella del selecontrollo (con l’intervento dei cacciatori abilitati; ndr).

E ricordo che 2 mesi fa ci siamo incontrati in Puglia col commissario di governo (il commissario straordinario alla Peste suina africana, Vincenzo Caputo; ndr) e ha apprezzato il lavoro fatto». Proprio «l’elencazione delle cose fatte», come le chiama Pentassuglia sarà portata in audizione in II e IV Commissione. Ieri richieste in tal senso sono stata inoltrate dai consiglieri regionali Antonio Scalera (La Puglia domani), Massimiliano Di Cuia (Forza Italia), Renato Perrini (Fratelli d’Italia).

Il consigliere regionale della Lega, Joseph Splendido, poi, ha presentato un’interrogazione urgente sull’emergenza cinghiali al presidente della Regione, Michele Emiliano e all’assessore Pentassuglia. Invece, il capogruppo del M5S Marco Galante, chiede che si intervenga sulla SP 580 per metterla in sicurezza e dotarla «di sistemi per limitare la velocità».