Foggia. “Abbiamo inviato una interpellanza urgente con risposta in Aula in merito al mancato utilizzo, con conseguente perdita, di circa 310 mila euro di finanziamento regionale derivante dai fondi PNRR stanziati per la formazione di quindici giovani da recuperare dal fenomeno della dispersione scolastica”.

“L’Assessorato competente della Regione Puglia in Formazione e Lavoro, il 9 novembre 2023, ha pubblicato un avviso pubblico rivolto ai comuni, classificato come “Linea 1 Graduatoria D.D. N 2031-cod. prog OF 23-2”, per la selezione di giovani che, per svariati motivi, hanno abbandonato gli studi e che rischiano, quindi, di non conseguire un adeguato titolo di studio utile ai fini lavorativi”.

E’ quanto dicono in una nota i referenti del gruppo di Fratelli d’Italia di Foggia, Claudio Amorese, Concetta Soragnese, Maurizio Accettulli.

“Da fonti ufficiali di Enti preposti alla formazione, è stato proposto al Comune senza oneri finanziari da sostenere, un progetto a valere su un finanziamento di circa 310 mila euro riveniente da fondi PNRR, che prevedeva la formazione come operatore della produzione agro-alimentare, rivolto a quindici giovani interessati dal fenomeno della dispersione scolastica (abbandono prematuro degli studi). Un corso della durata di tre anni rivolto a giovani che abbiano una età non superiore ai 25 anni con la previsione di una indennità di frequenza. Abbiamo appreso che la Sindaca e gli Assessori alla formazione ed ai servizi sociali avrebbero ricevuto la proposta, e repetita iuvant, senza oneri finanziari da sostenere da parte del Comune, da presentare alla Regione, e che quindi la Giunta avrebbe dovuto solamente svolgere il compito di individuare i giovani partecipanti”.

“Questo non è avvenuto, probabilmente per disinteresse o sciatteria amministrativa, e di conseguenza non si potrà sviluppare una progettualità così importante, per cui vogliamo accertarne le cause in quanto in questo periodo storico, dove la povertà educativa e la dispersione scolastica sono temi di cruciale importanza per le comunità, farsi scappare questa opportunità è un segnale di grande disattenzione soprattutto alla luce dei grandi proclami in campagna elettorale del cosiddetto campo largo e della Sindaca Episcopo in merito ai temi del disagio giovanile e dell’inclusione sociale. Ci attendiamo che vengano messe in campo tutte le azioni opportune per recuperare questa progettualità e questi fondi”.