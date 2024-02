Foggia. “Dopo avere letto l’ennesimo suo comunicato, prima di tutto vorremmo ringraziarlo, il consigliere comunale di opposizione per l’ultimo exploit. Per la considerazione riposta nei nostri confronti, supereroi che, insediatisi ufficialmente a metà dicembre, devono nel giro di qualche settimana risolvere problematiche e criticità che si trascinano da anni, e nel contempo programmare per il futuro.

E’ la sua idea di politica, totalmente slegata dalla realtà: un elenco di promesse e impegni, come del resto si evinceva nel suo programma elettorale, nel quale mancavano due dettagli ritenuti evidentemente insignificanti, la copertura finanziaria e la reale fattibilità delle proposte”.

Lo dice in una nota odierna l’assessore alle Attività produttive Lorenzo Frattarolo in risposta a Nunzio Angiola.

“Evidentemente per lui basta una nota per determinare l’ulteriore allungamento della pista dell’aeroporto Gino Lisa, e magari qualche telefonata per prenotare stand e organizzare la partecipazione e presentazione di una città –che diventerà turistica ma finora non lo è mai stata- a un appuntamento come la BIT di Milano, senza confrontarsi con gli attori istituzionali e gli stakeholders”.

“Ci dispiace ma questa non è politica: è pura retorica ed esibizionismo sterile, che afferma tutto e il suo contrario (lo stesso consigliere aveva criticato il giorno prima l’assenza del Comune di Foggia alla BIT), e non produce nulla di concreto. E non ci appassiona affatto, impegnati come siamo non a esibirci nella fiera della vanità, ma a impegnarci ogni giorno per la città”.

“Per entrare infine nel merito dell’ultima sua performance a uso e consumo dei media, coltivare relazioni istituzionali in un appuntamento così importante non ci sembra così disdicevole, e dialogare con assessori, consiglieri regionali e sindaci del territorio non è lesa maestà, perché Foggia è un capoluogo di provincia e non un’entità astratta. In attesa della prossima lezione, se permette noi continuiamo il nostro lavoro a servizio della comunità”.