Furti al Cimitero di Manfredonia. Robert a StatoQuotidiano: “E’ una vergogna schifosa!”

La sacralità del luogo in cui riposano i nostri cari sembra essere sempre più minacciata da atti vandalici e furti. Un cittadino ha segnalato stamani a StatoQuotidiano.it un problema persistente nel cimitero locale, dove fiori e luci vengono sottratti regolarmente dalle tombe.

Robert (nome di fantasia) ha espresso la sua frustrazione e preoccupazione per gli atti di furto che si verificano regolarmente presso il cimitero locale. La segnalazione evidenzia come questo problema persista da oltre un mese, mettendo in luce l’inefficacia delle misure attualmente adottate per contrastare tali attività illecite.

La richiesta è chiara: l’intervento delle autorità competenti affinché si possa porre fine a questa serie di furti che causano dolore aggiuntivo alle famiglie già provate dalla perdita di una persona cara.

La comunità è chiamata a collaborare con le autorità segnalando eventuali comportamenti sospetti.