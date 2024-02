Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA (FOGGIA) – Negli ultimi giorni, un nuovo concorrente ha catturato l’attenzione del pubblico de ‘L’Eredità‘.

Si tratta di Giuseppe Guerra. Il ragazzo, nella puntata del 3 febbraio 2024, ha vinto il montepremi di 85 mila euro.

Attraverso gli indizi, “mettere”, “carta”, “parole”, “camera” e “amante”, il ragazzo è riuscito ad indovinare la parola “musica”.

Chi è Giuseppe Guerra de L’Eredità? Età, lavoro, Instagram

Il concorrente è originario di Manfredonia ma abita a Milano. Sfogliando i suoi social, scopriamo che ha studiato International management presso CEMS – Community of European Management Schools.

E’ laureato in Management presso l’Università Bocconi nel capoluogo lombardo. Si occupa, attualmente, di digital marketing.

Il suo profilo Instagram @giu.guerra, super privato, conta oltre 300 selezionatissimi followers.

Nella puntata di ieri, 5 febbraio 2024, Giuseppe non ha portato a casa un bottino di 11.250 mila (partendo da 180 mila). Gli indizi “fantasma”, “muro”, “neve”, “esame”, “pacco” non gli hanno acceso alcuna lampadina. Ha scritto ‘catene’ non centrando la parola corretta, ovvero “traccia”.