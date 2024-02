Cardellicchio e commissione- comune di Foggia- PH in all

Foggia. “(…) è pacifico che il Comune di Foggia non abbia proceduto ad un risoluzione (rectius recesso) del contratto in danno della Concessionaria, risultando per contro che, solo pochi giorni dopo la stessa risoluzione, l’Amministrazione abbia proceduto ad internalizzare il servizio di riscossione dei tributi, così adottando misure organizzative in grado di compensare le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla interruzione del rapporto concessorio con la Adriatica. Né tanto meno risulta che il Comune abbia avanzato nei confronti della società alcuna pretesa risarcitoria per il ristoro di eventuali danni specifici subìti“.

Così la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, con una sentenza di recente pubblicazione, , definitivamente pronunciandosi, sul ricorso dell’Adriatica Servizi srl di Foggia, in persona del legale rappresentante p.t. Ing. Giovanni Trisciuoglio, rigettando dunque la domanda volta ad ottenere il pagamento dell’aggio e il rimborso delle spese di notifica.

Con la sentenza, la Corte dei Conti ha dichiarato la illegittimità del provvedimento con cui il Comune di Foggia ha disposto l’incameramento della garanzia prestata per il corretto adempimento del contratto, rigettando la domanda volta ad ottenere il rimborso dei premi di proroga sostenuti in ragione della mancata restituzione dell’originale della polizza.

ATTO INTEGRALE > ECLI_IT_CONT_2024_9SGPUG