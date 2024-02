FOGGIA – Giornata importante, quella di ieri, per il completamento della superstrada del Gargano, tratto Vico – Peschici (ma che arriverà fino a Mandrione di Vieste già con il finanziamento disponibile).

Ieri, infatti, dirigenti della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio BAT e Foggia, assieme ai i componenti della Commissione Nazionale VIA, la Regione Puglia e i rappresentanti di ANAS, hanno proceduto al sopralluogo per la verifica congiunta “in situ” del progetto di fattibilità tecnico economica.

“Oltre ad apprezzare la bellezza del paesaggio e la complessità della viabilità esistente – è stato evidenziato, in particolare, dalla Soprintendenza – sono stati analizzati, con soste specifiche, tutti i tratti critici del nuovo tracciato viario, valutando soluzioni alternative che coniugassero l’efficienza ingegneristica con le esigenze di tutela paesaggistica ed ambientale.

E’ stata un’esperienza importante di confronto, necessaria per uno degli interventi infrastrutturali più importanti in corso sul nostro territorio di competenza”.

L’iter burocratico, seppur lungo e complesso, va dunque avanti. Per cui l’auspicio è che, in tempi ragionevoli, si possano superare tutte le difficoltà e giungere all’appalto e all’inizio dei lavori.

Lo riporta Garganotv.