Foggia. Amato odiato, seguito, poco importa, per il Festival di Sanremo vale sempre l’antico detto: bene o male, purché se ne parli.

Partirà stasera la prima puntata della 74esima edizione del Festival della canzone Italiana, il cui palco sarà adornato come pure gli omaggi per ospiti e concorrenti dalle creazioni di un fiorista foggiano: Mario Garofalo, socio titolare de La Gardenia di Torremaggiore.

Per la verità il territorio di Capitanata non è nuovo quanto a presenze sanremesi, non si contano gli artisti anche di grande fama che hanno calcato il palco del Festival della canzone piu longevo che ci sia, come ricordato da Maurizio De Tullio per Lettere Meridiane, inserendo addirittura i nomi dei foggiani concorrenti all’interno del suo “Dizionario biografico di Capitanata”.

Come non menzionare il molleggiato Adriano Celentano, foggiano di origini ma nato nella celeberrima via Gluck, o il pari fama Renzo Arbore.

Non strettamente connessi al territorio per nascita, sono Lorenzo Zecchino e Patrick Samson.

Nato ad Ariano Irpino, Zecchino partecipó alle edizioni del Festival nel 1992 e nel 1993, ottenendo un buon riscontro di pubblico e di critica con Che ne sai della notte e Finché vivrò. Patrick Samson, nato a Beirut, interprete di Soli si muore, non ha mai partecipato al Festival del Sanremo, ma nel 1968 incise una cover de Le opere di Bartolomeo, brano presentato dai The Rokes.

La bellezza del monolite più famoso di Vieste é stato oggetto di un brano sanremese formato da Max Gazzé : La leggenda di Cristalda e Pizzomunno portata Festival nel 2018.

Per canzoni più note tra il pubblico adulto bisogna andare al 1970 quando un giovane artista di Zapponeta portó al Festival il brano “La prima cosa bella” seguita dalla più nota “Il cuore é uno zingaro” dell’anno dopo.

In pochi conoscono e origini garganiche di Umberto Tozzi e del fratello Franco, figli di un agente di polizia originario di Vico del Gargano.

L’interprete di brani immortali come “Ti amo” e “Gloria” si classificó primo nel 1987 con il brano “Si può dare di più” cantato con Gianni Morandi ed Enrico Ruggeri. Seguiranno altre partecipazioni importanti come quella del 1991 che gli valse il quarto posto con “Gli altri siamo noi”.

E’ nata a San severo la voce calda di “Sono una donna, non sono una santa”, (Rosanna Fratello), manifesto femminista di quel caldo 1978, anno di uscita di pezzi dal forte erotismo come Pensiero stupendo e Ancora ancora.

Di Margherita di Savoia é invece Raf, al secolo Raffaele Riefoli, autore di Self control, primo successo discografico in inglese e di importanti partecipazioni sanremesi come quella del 1989 portando sul palco dell’Ariston il suggello amaro, lucido e disincantato dei patinati 80’s con “Cosa resterà….”. Prima ancora firma la musica di “Si può dare di più” del 1987, mentre nello stesso anno interpreta all’Eurofestival “Gente di mare”.

Compianto dai cultori della musica popolare italiana é Tony Santagata, scomparso nel 2021.

Con Polvere da sparo il foggiano Gaudiano raggiunge la popolarità nell’edizione del 2020.

Chiude, per ora, la carrellata dei dauni in salsa sanremese l’attrice foggiana Maria Chiara Giannetta, ospite dell’edizione 2022 in cui campanilisticamente diede vita ad uno sketch molto apprezzato.