“Uno Stato senza Stato”. Angelo Riccardi racconta: “da sindaco per 9 anni” a “cittadino ingiustamente marchiato come ‘mafioso’"

Manfredonia. “Dall’oggi al domani, la vita di un uomo, prima ancora che di un pubblico amministratore, precipita senza fine, restando appesa al fragile filo di una speranza e di un ideale: la speranza che l’incubo possa un giorno finire e l’ideale che in Italia possa esistere ancora lo stato di diritto”.

“Uno Stato senza Stato” è il titolo del racconto in prima persona della “odissea” vissuta da Angelo Riccardi, già sindaco di Manfredonia dal 2010 al 2019, anno prima delle sue dimissioni come sindaco della città sipontina con successivo scioglimento del consiglio comunale per “sospette infiltrazioni mafiose”.

Nel testo, la figura di Riccardi – presidente del consorzio ASI Foggia per il biennio 2017-2019, dal 2021 consigliere del presidente della Regione Puglia in materia di occupazione e politiche del lavoro – è prima analizzata come quella di un “sindaco per nove anni” di Manfredonia, per poi svilupparsi in quella di un “cittadino ingiustamente marchiato dallo Stato italiano come ‘mafioso’. “Non sulla base di presupposti fondati e oggettivi”, ma “sulla sola tesi del ‘più probabile che non’”.

“Uno Stato senza Stato” è “la storia di un territorio martoriato dalla criminalità organizzata e lacerato dalle ambizioni di chi ha fatto dell’antimafia un grande affare, portando avanti un’opera di metodico smantellamento e delegittimazione delle pubbliche amministrazioni locali democraticamente elette”.

Ma “Uno Stato senza Stato” rappresenta anche un’analisi dell’utilizzo e “abuso di uno strumento abnorme nelle mani di uno Stato cronicamente assente che, in nome di una presunta attività di bonifica, produce sul territorio una indiscriminata desertificazione sociale, culturale ed economica”.

“Quello stesso Stato che dovrebbe assicurare protezione e garantire il principio di presunzione di innocenza fino a prova contraria, improvvisamente diventa il nemico che non ti aspetti, in nome di una legge nata nel 1991 come provvedimento emergenziale e da allora sistematicamente applicata per risolvere un problema cronico che affligge il Paese”, è scritto nella scheda del testo.

“L’esperienza dello scioglimento del Consiglio comunale di Manfredonia si inserisce” dunque “nel triste solco tracciato da quasi un decennio di commissariamenti”.

Uno Stato senza Stato è pertanto “un racconto tra l’Italia e l’Europa, un memoir d’inchiesta che da Manfredonia arriva a Strasburgo (Riccardi ha infatti presentato ricorso contro la sua incandidabilità al Cedu,ndr) , toccando ogni aspetto della vita e degli affetti di un uomo che in un colpo solo deve immaginare una nuova esistenza, per sé stesso e per la propria comunità”.