Il 7 febbraio di ogni anno, come tanti sipontini, partecipo alla processione in onore del nostro santo patrono S. Lorenzo. E, combattuto tra fede e ragione, alla maniera cartesiana, sono assalito da un perdurante dubbio. Risulta vero che S. Lorenzo Majorano era di origine greca?

Per placare questa mia perplessità, vado a rivedermi tutto quanto è riportato nelle “Vitae Laurentii”, trascritte dai Bollandisti belgi negli “Acta Sanctorum”.

In particolare, riporto solamente e integralmente il paragrafo 4 del capitolo I della Vita I:

“4. Sedatis vero parte praeliis, Sipontinus Clerus et populus in maiorem ecclesiam Beatae Dei genitricis effuderunt, ut ille, qui Matthiam in Apostolorum numero debere suppleti Apostolis indicavit, sua ineffabili clementia Sipontinae Ecclesiae idoneum concederet Pastorem. De communi ergo consilio electis honestissimis et illustribus viris, Clericis et laicis, praeparatisque omnibus necessariis eorum itineri, laeti navigium intrantes ad Constantinopolitanum portum, prosperis ventis flantibus, cum immenso gaudio applicuerunt. Deinde civitatem ingredientibus, palatiumque imperatoris intrantibus, illico Sipontinorum adventus Imperatori innotescit. Imperator vero pius ad se venire iubet. Praemissa ab eis de more solito Imperatoris salutatione, causam eorum adventus humiliter coeperunt, deprecantes eum, quatenus Sipontinae Ecclesiae et populo subveniret, et talem eis a latere suo ministrum deligeret, qualem in tempore sciret in domo Domini necessarium, et qui valeret dominicas oves a tetris faucibus luporum, et ab imminentium hostium insidiis, et innumeris afflictionibus potenter eripere.”

In sostanza, da questa agiografia laurenziana si apprende che, ad un certo punto, con un’insolita riunione nella Cattedrale sipontina dedicata alla Vergine Maria, i vertici civili ed ecclesiastici della città di Siponto decidono di recarsi a Costantinopoli dall’imperatore Zenone.

Il viaggio viene preparato per chiedere un santo vescovo da destinare alla guida della diocesi, ormai da tempo sede vacante.

A questo punto è difficile immaginare la motivazione dell’andata a Costantinopoli e da Zenone.

Forse le autorità sipontine non sapevano dei vigenti canoni dettati dalla Chiesa di Roma per l’elezione vescovile.

Si usava generalmente fare così come previsto dal Concilio di Cartagine (III secolo), quando il vescovo doveva essere eletto “sotto gli occhi di tutti”.

I fedeli davano il consensus al candidato, spesso anche per acclamazione al grado di “Dignus est”.

Poi il clero valutava le qualità morali del candidato e, per ultimo, almeno tre vescovi delle diocesi vicine lo consacravano.

Per la seconda parte, risulta ancora strano che a Siponto, risaputa città cristiana, non fossero noti gli avvenimenti conseguenti al Concilio di Calcedonia (451). E, oltre tutto, sembra impossibile che non fosse conosciuta la personalità umana e le convinzioni religiose di Zenone.

Per tutto questo, bisogna esaminare attentamente un volume dal titolo: “Evagro – Histoire de l’Église – Écrite par Théodoret, et par Évagre – traduite par Monsieur Cousin en la Cour des Monnoyes. Tome IV – À Paris – En la Boutique de Pierre Procolet – MDCLXXVI – Avec Privilège du Roi”.

Si invita a leggere l’intero libro III, dal capitolo I al capitolo XLIV.

L’imperatore è considerato a livello umano: dedito ai vizi e ai piaceri lussuriosi, non capace militarmente e poco adatto a governare, succube della volontà del generale Basilisco e della suocera Elia Verina. Precisamente, Zenone è da ricordare come l’autore dell’Henotikon (482). Con questo editto fu condannato dalla Chiesa romana come religiosamente contiguo con gli eretici monofisiti.

Da tutto quanto, inoltre, si evince che il viaggio a Costantinopoli potrebbe non essere mai avvenuto e che Lorenzo potrebbe risultare non essere di origine orientale. Di conseguenza, molti episodi legati alla vita del nostro santo vescovo potrebbero essere frutto di folklore locale e di tradizioni inventate.

Dott. Nicola Ciociola