FOGGIA – La Direzione distrettuale antimafia di Roma ha chiesto la condanna a 24 anni di reclusione per Antonio Fratianni, 60 anni, costruttore originario di Foggia, imputato per il duplice tentato omicidio aggravato dalla mafiosità di Antonello Francavilla, ritenuto al vertice del clan Sinesi/Francavilla, e del figlio quindicenne.

La richiesta è stata avanzata dal pubblico ministero Alessandra Fini nel corso del processo in corso davanti al Tribunale di Velletri. I fatti risalgono alla mattina del 2 marzo 2022, quando Francavilla e il figlio furono gravemente feriti a colpi di pistola all’interno della villa di Nettuno in cui il boss si trovava agli arresti domiciliari per estorsione.

Secondo l’accusa, Fratianni avrebbe sparato per evitare di restituire al clan un’ingente somma di denaro, stimata in circa 600 mila euro, ricevuta per essere reinvestita. L’imputato è inoltre accusato di porto illegale di arma da fuoco.

Antonio Fratianni venne fermato il 2 agosto 2022 nei pressi di Trieste su ordine della Dda di Roma e trasferito in carcere. Nel corso del processo, iniziato nel settembre 2023, ha successivamente ottenuto la misura degli arresti domiciliari in Basilicata.

Dopo una requisitoria durata circa quattro ore, sono intervenuti gli avvocati di parte civile, Elisabetta Manoni e Alessandro De Federicis, che hanno chiesto la condanna dell’imputato e un risarcimento complessivo di un milione e mezzo di euro. Il Tribunale ha inoltre disposto il sequestro conservativo di alcuni beni riconducibili a Fratianni.

Nella prossima udienza sono previste le arringhe difensive degli avvocati Francesco Ciacieri e De Simone, che chiederanno l’assoluzione del loro assistito. Fratianni si è sempre dichiarato innocente, sostenendo di essere stato vittima di un’estorsione da parte del boss, che gli avrebbe richiesto un milione di euro, un appartamento e un locale commerciale.

Nel corso del processo sono stati ascoltati anche Emiliano Francavilla, fratello della vittima e già condannato in appello a otto anni e otto mesi per aver progettato un attentato nei confronti di Fratianni, e il collaboratore di giustizia Matteo Pettinicchio, ex esponente del clan Li Bergolis di Monte Sant’Angelo.

Le indagini hanno inoltre ricostruito un presunto alibi precostituito dall’imputato, che avrebbe lasciato il telefono a Foggia per eludere i controlli sulle celle telefoniche, prima di raggiungere Nettuno il giorno dell’agguato.

Il Tribunale di Velletri si pronuncerà dopo la conclusione della fase dibattimentale.

Lo riporta La Gazzetta del Mezzogiorno.it