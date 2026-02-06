Edizione n° 5969

BALLON D'ESSAI

6 Febbraio 2026 - ore  12:01

6 Febbraio 2026 - ore  09:31

Biblioteca "La Magna Capitana", la Regione accelera: lavori avviati e incontro pubblico il 12 febbraio

"LA MAGNA CAPITANA" Biblioteca “La Magna Capitana”, la Regione accelera: lavori avviati e incontro pubblico il 12 febbraio

La riapertura della Biblioteca provinciale “La Magna Capitana” di Foggia entra finalmente nella sua fase conclusiva

Miglietta - presentazione nuova giunta

Miglietta - presentazione nuova giunta

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Febbraio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – La riapertura della Biblioteca provinciale “La Magna Capitana” di Foggia entra finalmente nella sua fase conclusiva. A confermarlo è l’assessora regionale alla Cultura e Conoscenza, Silvia Miglietta, che in una missiva ufficiale indirizzata al Comitato per la riapertura della Biblioteca ribadisce come il destino del presidio culturale foggiano rappresenti una “assoluta priorità” per la Regione Puglia.

Nel corso di uno dei suoi primi impegni istituzionali nel territorio, Miglietta ha effettuato un sopralluogo nella struttura, incontrando alcuni rappresentanti del Comitato civico. Un confronto diretto che ha rafforzato l’impegno politico e amministrativo su una vicenda definita dall’assessora “una pagina dolorosa”, ma anche un esempio virtuoso di cittadinanza attiva.

Secondo quanto emerge dalla verifica documentale, i lavori sono stati formalmente consegnati all’impresa appaltatrice il 2 febbraio 2026. Nei giorni successivi sono stati effettuati sopralluoghi tecnici propedeutici all’avvio operativo degli interventi, finalizzati all’adeguamento dell’edificio alle norme di sicurezza e alla tutela del patrimonio librario. Si tratta – sottolinea l’assessora – dell’“ultimo tratto di questo percorso”, che dovrà condurre alla restituzione della Biblioteca alla città, senza ulteriori ritardi.

Un impegno che la Regione promette di presidiare costantemente, consapevole del valore strategico della Magna Capitana non solo come luogo di studio, ma come infrastruttura culturale centrale per l’intera Capitanata.

Nel frattempo, arriva anche un segnale di apertura al dialogo con il territorio. Accogliendo la proposta del Comitato, l’assessora Miglietta ha convocato un incontro pubblico per giovedì 12 febbraio alle ore 17, presso la Sala Darwin del Museo di Storia Naturale di Foggia, in viale Giuseppe Di Vittorio. Alla riunione parteciperanno anche altri soggetti istituzionali, che saranno coinvolti tramite una convocazione formale.

Un passaggio importante, atteso da mesi da cittadini, studenti e operatori culturali, che potrebbe finalmente segnare la fine di una lunga stagione di chiusura e incertezza per uno dei luoghi simbolo della cultura foggiana.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

LASCIA UN COMMENTO