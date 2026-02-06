Il “Quadro generale riassuntivo” allegato al Bilancio di previsione del Comune di Manfredonia offre una fotografia sintetica delle principali grandezze contabili del triennio 2026-2028, con dettaglio per l’anno di riferimento 2026. E’ quanto emerge da recenti atti.

Si tratta della tabella riepilogativa prevista dagli schemi armonizzati (Allegato n. 9), che aggrega entrate e spese per titoli e consente di cogliere la struttura complessiva della manovra. Sul fronte delle entrate, per il 2026 la competenza indica 40.085.829,48 euro di entrate correnti di natura tributaria (Titolo 1). I trasferimenti correnti (Titolo 2) ammontano a 18.896.833,01 euro, mentre le entrate extratributarie (Titolo 3) sono quantificate in 7.230.845,59 euro. Le entrate in conto capitale (Titolo 4) – cioè quelle destinate agli investimenti – risultano pari a 24.904.619,36 euro. Complessivamente, le “entrate finali”in competenza 2026 sono quindi pari a 91.118.127,44 euro.

Nel medesimo prospetto si evidenzia che per il 2026 è previsto l’utilizzo di una quota di avanzo di amministrazione pari a 189.407,34 euro, mentre il fondo pluriennale vincolato risulta indicato a zero. La tabella riporta inoltre una voce rilevante per la gestione di cassa: le anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Titolo 7) sono quantificate in 35.000.000,00 euro, valore replicato anche per il 2027 e il 2028. Si tratta di una partita contabile tipicamente collegata alle esigenze di liquidità, che, per sua natura, trova corrispondenza sul lato spese con la “chiusura” delle anticipazioni.

Sempre sul lato entrate, il Titolo 9 (entrate per conto terzi e partite di giro) è indicato in 60.959.000,00 euro: sono movimentazioni che non incidono sul saldo finale dell’ente perché hanno natura di transito (per esempio ritenute, depositi e servizi per conto terzi), e vengono pareggiate da corrispondenti spese dello stesso titolo.

Passando alle spese, per il 2026 le spese correnti (Titolo 1) sono riportate in 60.576.814,20 euro. Le spese in conto capitale (Titolo 2) ammontano a 23.526.225,16 euro e rappresentano la componente destinata agli investimenti. Il rimborso di prestiti (Titolo 4) è quantificato in 5.195.091,98 euro. Il prospetto riporta poi 35.000.000,00 euro per la chiusura delle anticipazioni di tesoreria (Titolo 5) e 60.959.000,00 euro per spese per conto terzi e partite di giro (Titolo 7).

La tabella segnala anche un disavanzo di amministrazione pari a 2.009.403,44 euro, ripetuto per ciascuna annualità del triennio 2026-2028. In chiusura, viene indicato un fondo di cassa finale presunto pari a 94.595.674,57 euro. Il quadro generale, per sua funzione, non entra nel merito delle singole politiche o dei capitoli di spesa: tuttavia consente di leggere le proporzioni tra spesa corrente, investimenti, servizio del debito e dinamiche di cassa. Nella fase di discussione

consiliare, questi dati diventano la base per valutare coerenza con il Documento unico di programmazione, sostenibilità degli equilibri e spazio di manovra sulle scelte di entrata e di spesa.

Dal punto di vista della trasparenza, gli atti e i relativi allegati restano consultabili secondo le modalità di pubblicazione previste dalla normativa e dai regolamenti dell’ente. La fase successiva, come di prassi, prevede verifiche tecniche e amministrative e il monitoraggio dell’attuazione, così da assicurare coerenza tra indirizzi programmatori, coperture finanziarie e risultati attesi.