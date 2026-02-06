Card docenti, in arrivo il nuovo importo e estensione ai supplenti

È imminente il Decreto di concerto con il MEF che stabilirà il nuovo importo della Card docenti per l’anno scolastico 2025/26, fissato in circa 400 euro. La misura riguarderà anche il personale con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno e al 31 agosto, compresi i docenti con supplenza fino al termine delle attività didattiche e il personale educativo.

L’estensione del beneficio è prevista dal Decreto-legge 127/2025, all’art. 3, comma 5-bis, e rappresenta un passo importante verso un trattamento più equo per il personale precario.

Il decreto introduce inoltre novità sugli acquisti consentiti con la card: hardware e software potranno essere acquistati solo alla prima erogazione della carta e successivamente con cadenza quadriennale, mentre i servizi di trasporto di persone entrano tra i beni utilizzabili. Chi ha già ricevuto la card negli anni precedenti potrà acquistare hardware e software nell’anno 2025/26, mantenendo poi la cadenza quadriennale.

La segretaria generale CISL Scuola, Ivana Barbacci, ha commentato: «Bene la riattivazione della card e l’estensione ai supplenti fino al termine delle attività didattiche. L’ampliamento dei beneficiari è un risultato positivo, ma l’importo ridotto rispetto al passato rende necessario un adeguamento futuro delle risorse, per garantire un trattamento economico coerente con il ruolo del personale scolastico».

Barbacci ha sottolineato come il contratto resti il luogo naturale per affrontare le questioni economiche della scuola e rilancia la richiesta di avviare rapidamente le trattative per il triennio 2025/27, includendo tutte le materie che incidono sul trattamento economico del personale.

Lo riporta cislscuola.it.