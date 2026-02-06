Edizione n° 5968

BALLON D'ESSAI

EX GARDEN VILLAGE // Cassano delle Murge, revocata la confisca dell’ex Garden Village
5 Febbraio 2026 - ore  17:57

CALEMBOUR

ANTONELLA LOPEZ // Uccisa a 19 anni in discoteca a Molfetta: 18 anni e 8 mesi al killer, 4 anni e mezzo al nipote del boss
5 Febbraio 2026 - ore  17:52

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // “Carnevale dei Bambini”: Open Day vaccinale a Manfredonia

OPEN DAY VACCINALE “Carnevale dei Bambini”: Open Day vaccinale a Manfredonia

Giovedì 12 febbraio 2026, in occasione del giovedì grasso, l’ASL Foggia organizza un Open Day pediatrico nell’ambulatorio del Servizio Vaccinazioni

“Carnevale dei Bambini”: Open Day vaccinale a Manfredonia

Vaccinazione - Immagine d'archivio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Febbraio 2026
Manfredonia // Medicina //

Giovedì 12 febbraio 2026, in occasione del giovedì grasso, l’ASL Foggia organizza un Open Day pediatrico nell’ambulatorio del Servizio Vaccinazioni (S.I.S.P.) di Manfredonia, trasformando la giornata in un vero e proprio Carnevale dei Bambini. L’iniziativa, promossa dal Dipartimento di Prevenzione, si svolgerà dalle ore 9.30 alle ore 12.00 in via Barletta e punta a rendere l’esperienza vaccinale serena e divertente per i più piccoli e le loro famiglie.

Lo slogan dell’evento, “A Carnevale ogni bimbo lo sa che un bel sorriso qui troverà”, sintetizza lo spirito della giornata: sanità a misura di bambino, con ambulatorio trasformato in luogo di festa grazie a medici, infermieri, operatori sanitari, animatori, clown e supereroi.

Durante l’Open Day saranno eseguite le principali vaccinazioni pediatriche e per adulti:

  • Esavalente
  • Antipneumo
  • Anti Rota virus
  • Anti Morbillo-Rosolia-Parotite e Varicella
  • Antimeningococcica tipo C/ACWY
  • Anti Meningococco B
  • Anti Epatite A, pediatrica e adulti

Secondo Giuseppina Moffa, Direttrice del SISP ASL Foggia, la vaccinazione rappresenta uno dei gesti più importanti per la tutela della salute individuale e collettiva. L’iniziativa mira a rafforzare il rapporto di fiducia con le famiglie, creare un contesto sereno e gioioso e favorire nei bambini una maggiore consapevolezza dei percorsi di prevenzione futura.

I piccoli partecipanti sono invitati a indossare maschere di Carnevale, diventando così protagonisti di una mattinata speciale all’insegna del divertimento e della salute.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«L’amore non muore mai di morte naturale.» — Le quattro stanze del cuore – Anaïs Nin

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO