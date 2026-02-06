“Carnevale dei Bambini”: Open Day vaccinale a Manfredonia

Giovedì 12 febbraio 2026, in occasione del giovedì grasso, l’ASL Foggia organizza un Open Day pediatrico nell’ambulatorio del Servizio Vaccinazioni (S.I.S.P.) di Manfredonia, trasformando la giornata in un vero e proprio Carnevale dei Bambini. L’iniziativa, promossa dal Dipartimento di Prevenzione, si svolgerà dalle ore 9.30 alle ore 12.00 in via Barletta e punta a rendere l’esperienza vaccinale serena e divertente per i più piccoli e le loro famiglie.

Lo slogan dell’evento, “A Carnevale ogni bimbo lo sa che un bel sorriso qui troverà”, sintetizza lo spirito della giornata: sanità a misura di bambino, con ambulatorio trasformato in luogo di festa grazie a medici, infermieri, operatori sanitari, animatori, clown e supereroi.

Durante l’Open Day saranno eseguite le principali vaccinazioni pediatriche e per adulti:

Esavalente

Antipneumo

Anti Rota virus

Anti Morbillo-Rosolia-Parotite e Varicella

Antimeningococcica tipo C/ACWY

Anti Meningococco B

Anti Epatite A, pediatrica e adulti

Secondo Giuseppina Moffa, Direttrice del SISP ASL Foggia, la vaccinazione rappresenta uno dei gesti più importanti per la tutela della salute individuale e collettiva. L’iniziativa mira a rafforzare il rapporto di fiducia con le famiglie, creare un contesto sereno e gioioso e favorire nei bambini una maggiore consapevolezza dei percorsi di prevenzione futura.

I piccoli partecipanti sono invitati a indossare maschere di Carnevale, diventando così protagonisti di una mattinata speciale all’insegna del divertimento e della salute.