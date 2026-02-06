A sette mesi dal suo insediamento alla guida del Comune di Castelluccio dei Sauri, il Sindaco Mattia Azzone ha tracciato un primo bilancio dell’attività amministrativa durante la trasmissione In Primo Piano, condotta da Massimo Meccola.

Azzone ha definito questo periodo come molto intenso e impegnativo, partendo dalla situazione ereditata dalla gestione commissariale: “Tutto era ancora da fare e nulla di realmente risolto”. La prima risposta dell’amministrazione è stata immediata e diretta: riportare ordine e decoro urbano, con operazioni di pulizia straordinaria e miglioramento della raccolta differenziata, passata dal 58% al 65% in pochi mesi.

Particolare attenzione è stata rivolta ai giovani e agli spazi di aggregazione: ripristinati il campo di calcetto, il campo da tennis e il parco giochi, e riattivata la zona pedonale domenicale, creando occasioni di socialità e convivialità in piazza.

L’amministrazione ha affrontato anche nodI strutturali: dal poliambulatorio, dove sono stati riallacciati rapporti con l’Asl e messi in sicurezza gli esterni, all’ippodromo comunale, per il quale è stato effettuato il bando dopo trent’anni, garantendo una gestione adeguata nonostante il calo di interesse per l’ippica.

Sul fronte finanziamenti, sono stati ottenuti circa due milioni e mezzo di euro per una decina di progetti: tra i più rilevanti, la sistemazione del torrente Cervaro (1,4 milioni), il potenziamento della rete idrica del villaggio artigiani e del centro abitato. Importante anche il bando Punti Cardinali, con un finanziamento di circa 90mila euro per formazione e lavoro, e iniziative come il Camper del Lavoro, attivato per la prima volta in piazza Cesare Battisti.

Non sono stati trascurati interventi minori ma significativi: attrezzature sportive per 10mila euro e 13mila euro per la biblioteca. Sul fronte energetico e ambientale, l’amministrazione ha preso posizione su progetti di impianti rinnovabili e sulla possibile stazione elettrica Terna, partecipando a conferenze di servizi e presentando osservazioni per ridurre l’impatto ambientale e ottenere compensazioni per il territorio.

Azzone ha chiarito anche alcune polemiche: dagli affidamenti esterni, precisando che tutte le procedure sono state gestite dagli uffici secondo i bandi vigenti, agli infissi della scuola media, frutto di finanziamenti precedenti, fino ai panettoni per gli over 70, acquistati in tempi rapidi tramite grossista per garantire la consegna.

Il Sindaco ha inoltre spiegato le scelte economiche personali: indennità da sindaco al 50% e permessi dal lavoro privato, per garantire presenza e continuità.

Guardando avanti, Azzone conferma che la rotta resta il programma elettorale, con priorità su strutture sportive, sostegno all’economia locale, iniziative per under 40, politiche culturali e partecipazione ai bandi per energia rinnovabile, con l’obiettivo di reinventare e valorizzare la comunità di Castelluccio dei Sauri.

Lo riporta graficelce.com.