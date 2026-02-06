Edizione n° 5968

Home // Foggia // Celenza Valfortore torna Comune montano. Venditti: “Un grande successo per la comunità”

CELENZA VALFORTORE Celenza Valfortore torna Comune montano. Venditti: “Un grande successo per la comunità”

Il Governo rivede i criteri di classificazione dei Comuni montani e riconosce ufficialmente la montanità di Celenza Valfortore

Celenza Valfortore torna Comune montano. Venditti: "Un grande successo per la comunità"

Il sindaco di Celenza Valfortore, Massimo Venditti

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Febbraio 2026
Foggia // Monti Dauni //

Il Governo rivede i criteri di classificazione dei Comuni montani e riconosce ufficialmente la montanità di Celenza Valfortore, insieme a Carlantino, San Marco La Catola e Rocchetta Sant’Antonio. La decisione arriva con il DPCM attuativo della Legge 131/2025, che abbassa le soglie di altitudine e pendenza, estendendo così la classificazione a numerosi comuni dei Monti Dauni e del Gargano, tra cui Vieste, Carpino, Cagnano Varano, Peschici, Mattinata e Ischitella.

Il sindaco di Celenza Valfortore, Massimo Venditti, definisce il risultato “un grande successo per la comunità”, sottolineando come l’esclusione dai comuni montani avrebbe comportato la perdita di agevolazioni e incentivi previsti dalla nuova legge, tra cui crediti d’imposta per nuove imprese giovanili e bonus fiscali per acquisto e ristrutturazione della prima casa.

Venditti evidenzia il ruolo della mobilitazione dei territori, del sostegno delle Regioni, dell’Anci e dei rappresentanti locali, in particolare dell’on. Giandonato La Salandra e dell’Associazione dei Piccoli Comuni, che hanno contribuito a far valere le esigenze dei paesi.

La battaglia, però, non è ancora conclusa: Biccari, Volturino, Orsara di Puglia, Pietramontecorvino, Bovino, Candela, Ascoli Satriano, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio dei Sauri e Castelnuovo della Daunia restano esclusi dalla nuova classificazione.

Il sindaco Venditti promette sostegno ai Comuni esclusi e rilancia la necessità di ripensare i criteri di montanità, considerando fattori ambientali, sociali ed economici che il Ministero deve tenere in conto per una valutazione più equa e completa del territorio.

